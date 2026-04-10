Ethiopie: Les chrétiens éthiopiens commémorent le Vendredi saint dans une atmosphère de profonde piété et de recueillement spirituel intense

Addis-Abeba — À travers toute l'Éthiopie, des millions de fidèles ont observé aujourd'hui le Vendredi saint, connu localement sous le nom de « Siklet », exprimant avec ferveur leur foi, leur sens du sacrifice et leur respect en cette période pascale.

Dès l'aube, les églises d'Addis-Abeba et d'ailleurs dans le pays ont accueilli une foule de croyants venus se rassembler dans le silence et la prière, afin de commémorer la crucifixion et la mort de Jésus-Christ au Golgotha.

Ce jour, parmi les plus sacrés du calendrier chrétien, se distingue par le deuil, la pénitence et une dévotion profonde.

Les fidèles de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo ont marqué cette célébration par un jeûne strict, de longues prières et de nombreuses prosternations.

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Dans des lieux de culte à la lumière tamisée, le clergé a entonné des hymnes anciens et récité des passages des Écritures, guidant les fidèles dans la méditation des souffrances du Christ pour le salut de l'humanité.

Le Vendredi saint représente également le point culminant du Carême, notamment durant « Semone Himamat », une semaine dédiée à une intense introspection spirituelle.

Tout au long de la journée, les croyants sont restés en prière, agenouillés ou prosternés, méditant et implorant le pardon, partageant symboliquement la douleur du sacrifice du Christ.

À la tombée de la nuit, marquant la fin de cette journée solennelle, les fidèles ont quitté les églises dans le silence, après avoir reçu la bénédiction des prêtres, empreints d'un profond sentiment d'humilité et de renouveau spirituel.

Les catholiques et les fidèles des églises évangéliques en Éthiopie ont également organisé des prières, des processions et diverses cérémonies, illustrant une unité spirituelle au-delà des confessions.

Le Vendredi saint ouvre ainsi la voie à la célébration joyeuse du dimanche de Pâques, moment où les chrétiens du pays se réuniront pour célébrer la résurrection du Christ, fondement essentiel de leur foi.

À travers tout le pays, la commémoration de « Siklet » témoigne de la vitalité des traditions religieuses éthiopiennes, où la foi est vécue avec une intensité remarquable.