Sénégal: Connectivité universelle - Le ministre Alioune Sall équipe trois localités de Bignona

10 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Kadidiatou Sonko

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a procédé, jeudi, à l'installation de kits satellitaires dans trois localités du département de Bignona, dans le cadre de la politique de connectivité universelle.

Les communes de Kafountine (Albadar), Abéné et Djibidionne (Niallé) ont ainsi été dotées d'un accès Internet haut débit, destiné notamment aux établissements de formation et aux services administratifs.

Selon le ministre, ces équipements visent à réduire la fracture numérique et à ouvrir davantage ces territoires aux opportunités de l'économie numérique, en lien avec le New Deal technologique.

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