Sénégal: Assemblée nationale - El Malick Ndiaye reçoit le géopolitologue français Pascal Boniface

10 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Malick Ndiaye, a reçu en audience ce vendredi le géopolitologue français Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).

Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de réflexion sur les grands équilibres internationaux et les enjeux géopolitiques contemporains.

Auteur de l'ouvrage Les maîtres du monde, Pascal Boniface y analyse les figures d'influence à l'échelle mondiale, parmi lesquelles figure le Premier ministre sénégalais, Monsieur Ousmane Sonko.

Au cours de l'audience, le Président El Malick Ndiaye a salué les travaux de son hôte, soulignant son apport à la vulgarisation des questions internationales et à la lutte contre la désinformation. Il a estimé qu'une meilleure compréhension du monde constitue un levier important pour la prévention des conflits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Président de l'Assemblée nationale a également insisté sur le rôle de l'opinion publique internationale comme espace de veille et de contre-pouvoir, appelant à un multilatéralisme renforcé face aux crises globales.

Abordant la question de la souveraineté africaine, El Malick Ndiaye a plaidé pour une autonomie pleine et entière du continent sur les plans politique, économique, informationnel et sécuritaire. Il a également appelé à une redéfinition des partenariats internationaux fondée sur l'équité, le respect mutuel et la réciprocité des intérêts.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.