Sénégal: Assemblée nationale - El Malick Ndiaye reçoit le géopolitologue français Pascal Boniface

Le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Malick Ndiaye, a reçu en audience ce vendredi le géopolitologue français Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).

Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de réflexion sur les grands équilibres internationaux et les enjeux géopolitiques contemporains.

Auteur de l'ouvrage Les maîtres du monde, Pascal Boniface y analyse les figures d'influence à l'échelle mondiale, parmi lesquelles figure le Premier ministre sénégalais, Monsieur Ousmane Sonko.

Au cours de l'audience, le Président El Malick Ndiaye a salué les travaux de son hôte, soulignant son apport à la vulgarisation des questions internationales et à la lutte contre la désinformation. Il a estimé qu'une meilleure compréhension du monde constitue un levier important pour la prévention des conflits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Président de l'Assemblée nationale a également insisté sur le rôle de l'opinion publique internationale comme espace de veille et de contre-pouvoir, appelant à un multilatéralisme renforcé face aux crises globales.

Abordant la question de la souveraineté africaine, El Malick Ndiaye a plaidé pour une autonomie pleine et entière du continent sur les plans politique, économique, informationnel et sécuritaire. Il a également appelé à une redéfinition des partenariats internationaux fondée sur l'équité, le respect mutuel et la réciprocité des intérêts.