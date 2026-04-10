Sénégal: Saint-Louis - 58 % des engagements du projet GTA réalisés

10 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne Sagna

En mission à Saint-Louis, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a fait le point sur la mise en oeuvre des engagements issus des concertations autour du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA).

Selon lui, « 58 % des engagements ont été réalisés », tandis que d'autres sont en cours d'exécution. Quelques axes restent toutefois sans avancées notables, malgré les efforts engagés par les différentes parties prenantes, notamment PETROSEN et BP, aux côtés des communautés locales.

Le ministre a salué la dynamique de concertation impulsée par les autorités administratives, en particulier le gouverneur Al Hassan Sall, tout en reconnaissant la nécessité d'accélérer le rythme. « Nous allons nous revoir dans six mois pour une nouvelle évaluation », a-t-il annoncé, avec pour objectif d'atteindre un taux de réalisation complet des engagements.

La rencontre a réuni un large éventail d'acteurs, notamment PETROSEN, BP, les pêcheurs, les femmes transformatrices, les mareyeurs ainsi que les autorités administratives locales. Cette diversité d'intervenants témoigne, selon le ministre, de l'importance d'une approche inclusive.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.