Sénégal: Saint-Louis - 58 % des engagements du projet GTA réalisés

En mission à Saint-Louis, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a fait le point sur la mise en oeuvre des engagements issus des concertations autour du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA).

Selon lui, « 58 % des engagements ont été réalisés », tandis que d'autres sont en cours d'exécution. Quelques axes restent toutefois sans avancées notables, malgré les efforts engagés par les différentes parties prenantes, notamment PETROSEN et BP, aux côtés des communautés locales.

Le ministre a salué la dynamique de concertation impulsée par les autorités administratives, en particulier le gouverneur Al Hassan Sall, tout en reconnaissant la nécessité d'accélérer le rythme. « Nous allons nous revoir dans six mois pour une nouvelle évaluation », a-t-il annoncé, avec pour objectif d'atteindre un taux de réalisation complet des engagements.

La rencontre a réuni un large éventail d'acteurs, notamment PETROSEN, BP, les pêcheurs, les femmes transformatrices, les mareyeurs ainsi que les autorités administratives locales. Cette diversité d'intervenants témoigne, selon le ministre, de l'importance d'une approche inclusive.