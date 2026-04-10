Ile Maurice: Le pays déploie un plan d'urgence pour protéger son économie

Le Conseil des ministres, réuni ce vendredi 10 avril 2026, a entériné une série de mesures d'envergure visant à atténuer les effets économiques et sociaux du conflit au Moyen-Orient sur Maurice. Ces décisions font suite à une réunion du comité de crise présidée par le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, le 8 avril, dans un contexte marqué par un cessez-le-feu temporaire entre l'Iran et les États-Unis, jugé fragile par les autorités.
Face à une conjoncture incertaine et à des marges budgétaires limitées en raison d'un déficit élevé et d'un niveau d'endettement important, le gouvernement adopte une approche globale articulée autour de mesures immédiates, à moyen et à long termes.
Sécurité énergétique
Suivi renforcé des stocks de carburant et de gaz, ainsi que des arrivages Campagne accrue pour encourager les économies d'énergie (lumières, climatisation, etc.)
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Restrictions sur l'usage non essentiel de l'électricité (enseignes lumineuses, éclairage décoratif, etc.)
Introduction de normes minimales de performance énergétique (réfrigérateurs, climatiseurs)
Promotion du télétravail et des horaires flexibles
Encouragement du covoiturage pour réduire la consommation de carburant
Recours accru au charbon et à la biomasse pour la production d'électricité
Optimisation des calendriers de maintenance des centrales électriques
Finalisation d'un accord avec l'Inde pour l'approvisionnement en fuel lourd
Constitution d'un stock stratégique de carburant (30 à 45 jours)
Exploration d'achats groupés avec des pays voisins
Autorisation pour les industries de passer du fuel lourd au marine fuel oil
Incitations pour réduire la consommation d'électricité aux heures de pointe
Promotion de l'énergie renouvelable et des projets en cours (405 MW)
Accélération des projets solaires (toits des bâtiments publics, hôpitaux, etc.)
Prêts à faible taux envisagés via la DBM pour les ménages et PME
Accélération des projets d'agrivoltaïsme
Hausse de 15 % des tarifs d'électricité à partir du 1eᣴ mai 2026, avec exemptions pour les ménages vulnérables et certaines catégories
Sécurité alimentaire
Mise en place d'une base de données centralisée pour suivre les stocks alimentaires
Sécurisation de l'approvisionnement en engrais (notamment auprès de l'Inde)
Planification de la production locale via un calendrier agricole
Diversification des sources d'importation (Madagascar, Namibie, Kenya)
Renforcement de la production agricole et animale à Rodrigues
Négociations d'accords avec des pays partenaires (Inde, France)
Renforcement des contrôles contre les abus de prix et la rétention de stocks
Lancement d'une campagne nationale contre le gaspillage alimentaire
Tourisme
Augmentation des capacités aériennes (vols supplémentaires vers Paris, Turkish Airlines)
Renforcement du marketing pour rassurer les voyageurs
Réorientation vers des marchés plus performants (Afrique du Sud, Inde, Australie, La Réunion)
Suivi de la reprise des vols durant le cessez-le-feu
PME
Mise en place d'un SME Resilience Scheme pour soutenir les entreprises
Maintien du Freight Rebate Scheme
Mesures pour améliorer la liquidité (moratoires, rééchelonnement de prêts)
Mise en place envisagée d'un système de prêts pour le fonds de roulement
Accélération des transactions commerciales avec l'Inde (comptes VOSTRO)
Groupes vulnérables
Extension des produits couverts par le Price Stabilisation Fund
Révision du seuil d'éligibilité au Social Register of Mauritius
Mise en place d'un Crisis Solidarity Fund
Opportunités économiques
Introduction d'un Golden Visa Scheme pour attirer investisseurs et grandes fortunes
Création d'un service accéléré au sein de l'Economic Development Board
Extension des exemptions de TVA pour événements internationaux (sport, cinéma, etc.)
Accélération des licences dans le secteur financier (FSC, Registrar of Companies)
Facilitation pour les opérateurs du freeport du Moyen-Orient
Prix du pain et soutien social
Augmentation du prix du pain : Rs 2,60 → Rs 3,90 (100 g)
Révision à la baisse des subventions sur la farine pour les boulangeries
Suppression de la subvention directe par pain
Maintien d'une farine subventionnée via la STC
Allocation mensuelle de Rs121 pour les bénéficiaires du registre social (~60 000 personnes)
Coût estimé : Rs 87,1 millions par an