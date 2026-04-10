Ile Maurice: La Bourse de Maurice clôture dans le vert

Malgré le climat d'incertitude engendré par la guerre, la Bourse de Maurice a clôturé la semaine en territoire positif. L'indice SEMDEX a terminé la séance de mercredi à 2 232,44 points, tandis que le SEMTRI a enregistré une légère progression de 0,27 % pour s'établir à 10 647,09 points. Le marché local s'inscrit ainsi dans une dynamique de récupération, emboîtant le pas à la majorité des grandes places financières internationales.

D'autre part, l'Index Management Committee s'est rencontré le mardi 7 avril et a approuvé la liste des sociétés faisant partie du SEM-10 pour le trimestre débutant le 8 avril. Les sociétés qui désormais font partie de l'indice sont : MCB Group Ltd, SBM Holdings Ltd, IBL Ltd, CIEL Limited, Vivo Energy Mauritius Limited, CIM Financial Services Ltd, ER Group Limited, Phoenix Beverages Ltd, Emtel Limited et Afreximbank. La Reserve List se compose de : Ascencia Ltd, Sun Limited, New Mauritius Hotels Limited, Lux Island Resorts Ltd et Medine Limited.

Le SEM-10 a clôturé la séance de mercredi à 421,74 points. À la clôture du marché, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 356,3 milliards. Quelque 6,1millions de titres ont été échangés sur le Marché Officiel durant la semaine pour un montant total de Rs 198,4 millions. Les plus gros échanges ont été notés sur : MCB Group Limited, SBM Holdings Ltd, Emtel Limited, Sun Limited et CM Structured Products (2) Ltd, soit Rs 94,3 millions, Rs 13,4 millions, Rs 12,4 millions, Rs 12,2 millions et Rs 11,5 millions respectivement.

Sur les 65 titres cotés, 16 ont terminé la semaine à la hausse, 36 sont demeurés stables et 13 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent: MCB Group Limited (Pref) (+9 %), Almarys Limited (+ 8,33 %), BlueLife Limited (+ 7,69 %), Emtel Limited (+ 4,76 %) et Ascencia Ltd (+3,91%). Les plus fortes baisses concernent : PIM Limited (-16,46%), Mauritius Chemical & Fertilizer Industry Ltd (-8%), MUA Ltd (-6,58 %), National Investment Trust Ltd (-3,16 %) et Vivo Energy Mauritius Limited (-3,28 %).

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Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse indique des performances variant de 11,50% à 19,31%. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activité, comme indiqué dans le tableau ci-contre.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 215,83 points et 378,38 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 33 milliards. Des transactions totalisant Rs 2,5 millions ont été enregistrées durant la semaine.

Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Associated Commercial Ltd, Livestock Feed Ltd, Swan Life Ltd, United Bus Service Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 10,58% et 21,71%.

Sur le plan international, le Dow Jones et le Nasdaq ont enregistré une hausse de 0,52% et 1,98% respectivement en une semaine. Le DAX, le FTSE-100 et le CAC-40 ont gagné 1,07 %, 1,69 % et 1,17 % respectivement durant la même période.