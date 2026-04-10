Afrique: Infrastructures sur le continent - Évariste Meambly mise sur les PPP pour désenclaver le Guémon

Face aux défis persistants du financement des infrastructures en Afrique, Évariste Meambly propose une approche innovante et pragmatique à travers son ouvrage consacré aux partenariats public-privé (PPP). Intitulé « Partenariats public-privé et développement local », ce livre dont la sortie est prévue pour juin 2026, s'inscrit dans une dynamique de réflexion stratégique visant à repenser le développement territorial en Côte d'Ivoire, en particulier dans la région du Guémon.

Spécialiste reconnu du développement de projets et du pilotage stratégique, Évariste Meambly met à profit plus de 25 années d'expérience dans la conception et la mise en oeuvre de projets structurants. Son parcours, marqué par la direction du Groupe Meambly Holding, témoigne d'une expertise approfondie en gouvernance publique, ingénierie financière et montage de projets complexes.

À travers cet ouvrage, il ne se contente pas d'une analyse théorique : il propose des solutions concrètes, directement applicables aux réalités africaines.

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Au coeur de sa réflexion se trouve le constat d'un déficit chronique d'infrastructures, aggravé par les contraintes budgétaires des États. Dans ce contexte, les partenariats public-privé apparaissent, selon lui, comme une alternative crédible et efficace. Ces mécanismes permettent de mobiliser des ressources privées tout en partageant les risques entre les différents acteurs. Toutefois, leur réussite repose sur des conditions essentielles, notamment une structuration rigoureuse des projets, une gouvernance transparente et une clarification des responsabilités.

L'une des contributions majeures de l'ouvrage réside dans la mise en avant du modèle DBFOM (Design-Build-Finance-Operate-Maintain).

Ce dispositif innovant confie à un partenaire privé l'ensemble du cycle de vie d'un projet, de sa conception à sa maintenance. Une approche intégrée qui vise à garantir une meilleure performance, une maîtrise des coûts et une durabilité accrue des infrastructures.

Pour illustrer son propos, l'auteur s'appuie sur un cas concret : la région du Guémon, située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Deux axes routiers stratégiques y sont identifiés comme prioritaires : le tronçon Facobly-Kouibly (41 km) et le tronçon Facobly-Sémien (45 km). Ces projets routiers, s'ils sont réalisés, pourraient transformer profondément l'économie locale en facilitant la mobilité, les échanges commerciaux et l'accès aux services de base.

Au-delà du cas ivoirien, Évariste Meambly propose une vision plus large du développement africain. Il plaide pour une implication accrue du secteur privé dans les politiques publiques, tout en soulignant l'importance d'un cadre institutionnel solide. Dans un contexte de décentralisation encore inachevée, cette approche pourrait constituer un levier déterminant pour accélérer la transformation structurelle des économies du continent.

En définitive, cet ouvrage se présente comme un véritable plaidoyer pour une gestion moderne et efficace des projets publics. Il met en lumière une collaboration étroite entre acteurs publics et privés, condition indispensable pour relever les défis du développement.

Avec cette contribution, Évariste Meambly apporte une réflexion stratégique de grande portée, ouvrant la voie à des solutions innovantes et adaptées aux réalités africaines.