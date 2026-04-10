Cote d'Ivoire: Sécurité des produits gaziers - La Société africaine d'entreposage des produits pétroliers teste son système de sécurité avec succès

Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître ! La Société africaine d'entreposage des produits pétroliers (Saepp), basée en zone portuaire à Vridi, a testé avec succès son dispositif de sécurité incendie le 9 avril 2026.

C'est la première fois, depuis son entrée en activité en 2012, que ce consortium met en oeuvre son plan de sécurisation de ses installations, avec l'ensemble de ses partenaires. Ce sont, entre autres, la Sir, le Gspm, le Samu, le Port autonome d'Abidjan, le Ciapol, Petro Ivoire, TotalEnergie, l'Onpc, la police et la gendarmerie du port, Spci, Smb. Toutes ces entités se sont prêtées au jeu pour aider à circonscrire et maîtriser l'incendie qui s'est déclenché à la suite d'un violent accident entre deux gros transporteurs de gaz butane.

Cet accident a entrainé une fuite enflammée, embrasant le poste de chargement situé à proximité des trois sphères de stockage de gaz d'une capacité de 3300 m2 chacune, et faisant deux victimes. D'où le thème de l'exercice : « collision entre deux camions qui a entrainé une fuite enflammée au poste de chargement ».

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L'exercice, baptisé Plan d'opération interne (Poi) dans le jargon des pétroliers, vise à tester le système de sécurité et la réaction des équipes d'intervention de la Saepp en cas d'incendie de grande ampleur. En outre, il permet de coordonner l'ensemble des forces face à d'éventuels accidents aux conséquences graves comme les incendies.

Une parfaite simulation

09h15 sonnantes. La sirène d'alarme se met à vociférer un son lugubre, alarmant le personnel, mais aussi les sociétés alentours qu'un incendie vient de se déclencher au poste de chargement du gaz butane. Ce poste, faut-il le souligner, est adjacent aux trois sphères de stockage de gaz d'une capacité de 3300 m2 chacune.

Certes, on dénombre deux victimes, mais si rien n'est fait dans les minutes qui suivent et qu'une seule de ces sphères explose sous l'effet de la chaleur du feu, les dégâts seront incommensurables. Non seulement pour la Saepp, mais aussi pour l'ensembles des entreprises dans un rayon important.

Le chef du poste de commandement avancé (Pca) sonne la riposte. En un rien de temps, les secours internes sont sur pied ; le système d'arrosage automatique s'ouvre et toutes les bouches d'eau se mettent à projeter des trombes d'eau sur le lieu de l'accident. Ce même système de refroidissement permet d'inonder les trois sphères de stockage de gaz depuis le sommet.

Le personnel est sécurisé au point de rassemblement. Les sapeurs-pompiers du port appuyés par les frères de feu de Marcory Résidentiel se joignent à l'équipe d'intervention de la Saepp. La police sécurise le lieu et ses alentours, pendant que la gendarmerie régule la circulation. Le Service d'aide médicale d'urgence (Samu) et le service de réanimation du Gspm évacuent les blessés.

Les partenaires interviennent chacun selon sa spécificité et au bout de quelques heures, le feu est totalement maîtrisé, l'endroit sécurisé, et le matériel intact. Pendant ce temps, des communications sont régulièrement produites pour informer utilement les populations sur le déroulement des opérations. Bref, la bonne coordination des équipes, la gestion efficiente du matériel d'intervention et le bon timing ont permis au directeur général de la Saepp de s'assurer qu'en cas de problème majeur, il dispose de moyens humains, matériels et d'une bonne palette de collaboration pour venir à bout.

« Cet exercice nous permet de tester nos capacités en interne, au niveau des ressources humaines parce qu'il y a eu beaucoup de formations de nos équipes. C'était donc l'occasion de les voir à l'oeuvre. Pour ce que nous avons pu voir, nous sommes très satisfaits, surtout que c'est la première fois que nous faisons cet exercice », s'est réjoui Adama Comoé, directeur général de la Société africaine d'entreposage des produits pétroliers.

Il a souligné que c'est plus d'un milliard de francs Cfa que la joint-venture de logistique Gpl, créée en 2008 par Pétro Ivoire, TotalEnergies CI et Geogas, a investi dans le matériel de sécurisation de ses installations. La Saepp a pour mission d'assurer l'approvisionnement régulier de ses clients en gaz butane.