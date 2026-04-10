Afrique: Au service du développement africain - Évariste Meambly en quête d'excellence académique

Évariste Méambly sort de sa réserve et affiche clairement ses ambitions intellectuelles et scientifiques. À travers une déclaration structurée et résolument tournée vers l'avenir, l'homme politique, chef d'entreprise et doctorant en sciences de gestion dévoile une vision académique articulée autour de la rigueur, de l'impact et de la reconnaissance internationale.

À l'horizon juin 2026, il annonce la publication de son troisième ouvrage académique et scientifique, une étape clé dans un parcours déjà riche. Jusqu'ici, Évariste Meambly a produit deux ouvrages destinés au grand public, auxquels s'ajoutent deux publications scientifiques majeures. Un ensemble qui, selon le référentiel académique qu'il évoque, représente un capital de 11 étoiles, traduisant un niveau significatif d'engagement et de reconnaissance dans le monde de la recherche.

Mais l'objectif affiché va bien au-delà. Avec la soutenance prévue de son doctorat en octobre 2026, il ambitionne d'atteindre un total de 16 étoiles, un seuil stratégique qui lui ouvrirait les portes des standards d'excellence académique. Cette progression devrait également lui permettre d'intégrer le système du CAMES, institution de référence en matière d'évaluation et de reconnaissance scientifique en Afrique francophone.

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Derrière ces chiffres se dessine une vision claire : celle de bâtir un profil hybride, à la croisée des mondes académique, stratégique et opérationnel. Pour Évariste Meambly, la production de savoir ne doit pas rester confinée aux cercles universitaires. Elle doit servir à éclairer les décisions publiques, orienter les politiques de développement et proposer des solutions concrètes aux défis économiques du continent.

Sa réflexion s'inscrit notamment dans la promotion de modèles innovants tels que les partenariats public-privé (PPP) et le mécanisme DBFOM (Design-Build-Finance-Operate-Maintain), qu'il considère comme des leviers essentiels pour accélérer le financement et la réalisation des infrastructures en Afrique.

Pour atteindre ses objectifs, il s'appuie sur une stratégie structurée autour de trois piliers. Le premier repose sur une production intellectuelle soutenue, à travers la publication régulière d'ouvrages et d'articles scientifiques. Le second concerne la légitimation académique internationale, matérialisée par l'obtention du doctorat et l'intégration dans les standards du CAMES. Enfin, le troisième pilier vise un ancrage opérationnel fort, grâce à l'application concrète de ses travaux dans les projets portés par le Groupe Meambly et dans les politiques publiques.

Au-delà de la trajectoire personnelle, Évariste Meambly inscrit son engagement dans une ambition plus large : contribuer à la transformation structurelle de la Côte d'Ivoire et, plus largement, de l'Afrique. Pour lui, la connaissance doit être un outil de changement, capable de produire des effets tangibles sur le développement économique et social.

« Qui veut aller loin ménage sa monture et construit, avec rigueur, sa carapace intellectuelle et académique », affirme-t-il, résumant ainsi une démarche fondée sur la persévérance, la discipline et la vision à long terme.

En combinant savoir académique, expérience de terrain et engagement politique, Évariste Meambly entend ainsi s'imposer comme une voix influente dans le débat sur le développement africain, à la croisée de la recherche et de l'action.