Le ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Apprentissage et de l'Enseignement technique, chargé de l'Enseignement technique, Jean-Louis Moulot, et le président-directeur général du groupe Mayelia, David Fofana, ont signé, le 10 avril 2026, à Marcory, un protocole de partenariat en vue de former les jeunes Ivoiriens.

Ce protocole de partenariat, signé entre les secteurs public et privé, vise à fournir aux entreprises ivoiriennes une main-d'oeuvre qualifiée, compétente et capable de relever les défis de l'emploi.

Pour le ministre délégué chargé de l'Enseignement technique, Jean-Louis Moulot, ce partenariat s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui oeuvre à faire de la Côte d'Ivoire une grande nation stable, prospère et solidaire, axée sur la transformation économique structurelle, l'industrialisation, la transition générationnelle, la croissance durable, la modernisation des infrastructures et un développement inclusif renforcé.

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« Cet accord marque une étape importante pour l'insertion de nos jeunes, en rapprochant la formation des exigences réelles du marché », a indiqué le ministre. Selon lui, l'objectif est de former une jeunesse compétente, qualifiée et opérationnelle, capable de répondre aux besoins du marché, mais également d'innover, de créer et de porter la transformation économique du pays.

Mais pour y parvenir, un choix stratégique résolu a été fait : celui de renforcer les partenariats avec le secteur privé. Car c'est ensemble, État et entreprises, qu'un système performant de formation pourra être bâti et aligné sur les exigences de l'économie.

« À travers ce protocole d'accord, nous posons les bases d'une collaboration concrète et structurée. Il s'agit notamment de développer les formations en alternance, de renforcer les stages en entreprise et de construire des programmes de formation adaptés aux métiers d'aujourd'hui et de demain », a insisté Jean-Louis Moulot.

« En ouvrant vos portes aux apprenants, en vous impliquant dans la formation des jeunes, vous réalisez bien plus qu'un investissement. Vous contribuez à bâtir l'avenir de la Côte d'Ivoire. Votre action illustre éloquemment le rôle essentiel que joue le secteur privé dans la formation du capital humain et dans la construction d'une économie forte et compétitive », a poursuivi le ministre, soulignant que l'enseignement technique est au coeur de la transformation de la Côte d'Ivoire, car il représente un levier puissant pour l'employabilité des jeunes, l'industrialisation et la création de richesses.

C'est pourquoi le Chef de l'État et le gouvernement dirigé par le Premier ministre, Beugré Mambé, se sont fixé pour objectif de porter à 15 % la part des apprenants orientés vers les filières techniques, contre 5 % à ce jour.

En effet, au regard de cet objectif ambitieux à l'horizon 2030, le ministère délégué en charge de l'Enseignement technique met en oeuvre une politique reposant sur quatre piliers : territorialiser la formation technique avec la construction et la réhabilitation d'établissements dans chacune des régions du pays ; développer un système inclusif et attractif garantissant l'accès des jeunes à des formations correspondant à leurs talents ; entretenir un partenariat avec le secteur privé afin d'aligner les formations sur les besoins réels et renforcer l'employabilité des jeunes ; réviser les curricula de formation pour accompagner efficacement la transformation de l'économie.

« Je suis convaincu que ce partenariat constitue un modèle de coopération réussi au service de notre jeunesse et du développement de notre nation. C'est ensemble que nous formerons des talents, que nous construirons l'avenir et que nous bâtirons la Côte d'Ivoire de demain », a indiqué Jean-Louis Moulot.

Tout en remerciant le gouvernement ivoirien, le Pdg du groupe Mayelia, David Fofana, a pris l'engagement d'accompagner le ministère dans la mise en oeuvre de sa politique. « Nous connaissons aujourd'hui les enjeux liés à l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi », a-t-il déclaré, précisant que sa structure accueillera des stagiaires (étudiants, élèves, etc.) pour leur offrir des stages de perfectionnement et des opportunités d'emploi.

Pour le président de Mayelia Academy, Dominique Gouvernayre, ce protocole permet d'aller plus loin dans la transmission des compétences, la professionnalisation des parcours et le rapprochement entre formation et emploi. « Cela signifie accueillir des apprenants, partager notre expertise et contribuer à construire des programmes en phase avec les besoins réels des secteurs dans lesquels nous évoluons », a-t-il expliqué, soulignant que cela contribue à créer un écosystème plus utile.

« Nous savons que les attentes sont fortes. Nous sommes aussi convaincus que c'est par l'action, la rigueur et la constance que nous pourrons y répondre. Mayelia Academy est prête à jouer pleinement ce rôle : celui de passerelle entre la formation et l'entreprise, de catalyseur de compétences et de partenaire engagé au service de l'employabilité des jeunes », a-t-il conclu.