Cote d'Ivoire: Dabou - Le complexe sportif Meledje Agueri Marcel entre dans une nouvelle ère de modernisation

Dans une atmosphère mêlant solennité et animations traditionnelles, la ville de Dabou a marqué une avancée importante dans le développement de ses infrastructures sportives.

Ce vendredi 10 avril 2026, le Ministre des Sports, Adje Silas Metch, a procédé à la pose de la première pierre des travaux de rénovation du complexe sportif municipal Meledje Agueri Marcel.

Initié par l'association suisse à but non lucratif « PASS-SPORT », ce projet de réhabilitation s'inscrit dans une dynamique de modernisation des équipements sportifs et de promotion de l'accès des jeunes à des infrastructures adaptées. Il ambitionne de faire du complexe de Dabou un espace moderne, sécurisé et fonctionnel au service de la jeunesse et du sport local.

Accompagné du maire de la commune, l'Honorable Yédé Niangne Jean-Claude, du président suisso-ivoirien de PASS-SPORT, M. Aïdara, ainsi que de Manaëm Huet, représentant de l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, sans oublier les autorités coutumières, le ministre a salué un projet structurant en parfaite cohérence avec la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, visant à doter les villes ivoiriennes d'infrastructures sportives modernes et accessibles.

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« Cette réhabilitation est un projet structurant, et un signal fort adressé à l'ensemble des villes de notre pays, quant à la volonté du Gouvernement de Côte d'Ivoire d'impulser une dynamique nationale irréversible de modernisation des infrastructures sportives », a déclaré le ministre des Sports.

Pour le maire de Dabou, ce choix porté sur sa commune pour abriter le lancement de ce projet d'envergure constitue un motif de fierté et un encouragement à poursuivre les actions de développement local en faveur de la jeunesse.

De son côté, M. Aïdara a mis en avant la coopération ivoiro-suisse à travers le projet baptisé « LEGACY », conçu pour répondre aux besoins croissants des jeunes en matière d'encadrement sportif et d'espaces de pratique. Il a réaffirmé l'engagement de PASS-SPORT à accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement de ses infrastructures sportives : « Il est important pour nous de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire en mettant notre expertise au service de la jeunesse », a-t-il souligné.

Les travaux prévus dans le cadre de cette rénovation comprennent notamment la construction d'une nouvelle clôture, l'installation d'un système d'éclairage moderne, ainsi que l'aménagement d'un terrain de sport multifonction couvert. Ces infrastructures permettront la pratique du sport dans de meilleures conditions, y compris en période d'intempéries. La livraison du complexe rénové est annoncée pour l'horizon 2028.

À l'issue de la cérémonie, l'association PASS-SPORT a procédé à un don de matériel sportif aux associations locales, composé de maillots, de ballons de football et de chaussures à crampons, afin de soutenir la pratique sportive au niveau communautaire.

La journée s'est achevée par un match d'exhibition de Dodgeball, discipline en plein essor en Côte d'Ivoire. Les équipes mixtes du Dabou Dodgeball Club ont offert un spectacle apprécié du public, en présence du ministre et des invités, illustrant ainsi la vitalité du sport local et l'intérêt grandissant pour de nouvelles disciplines venues d'ailleurs.

Avec ce projet, Dabou s'inscrit résolument dans une dynamique de modernisation sportive, portée par la coopération internationale et la volonté des autorités de faire du sport un véritable levier de développement et d'inclusion sociale.