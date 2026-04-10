À l'occasion de l'ouverture de la 8e conférence annuelle du Réseau international des agences francophones de promotion des investissements (Riafpi), tenue le jeudi 9 avril 2026, à Abidjan, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a invité le réseau francophone à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa vision de mise en place de chaînes de valeur agricoles résilientes et créatrices d'emplois durables.

Placée sous le thème « Renforcer les chaînes de valeur agroalimentaires : défis et opportunités pour les Api francophones », cette 8e conférence du Riafpi a servi de cadre au ministre, selon une publication du ministère de la Culture et de la Francophonie, pour souligner que les réseaux francophones constituent des leviers stratégiques capables de surmonter les obstacles linguistiques qui freinent souvent les investissements.

Dans cette dynamique, Bruno Nabagné Koné a encouragé les Agences de promotion des investissements (Api) à s'engager davantage dans le secteur agricole, notamment à travers les agropoles, qui offrent des perspectives favorables au développement d'une agriculture inclusive, compétitive et durable.

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Le ministre est également revenu sur les performances notables de l'agriculture ivoirienne à l'échelle mondiale, tout en rappelant la vision stratégique 2026-2030, axée sur la modernisation du secteur par la mécanisation, l'innovation, la transformation complète des produits agricoles et la formation, en vue d'assurer l'autonomie de la chaîne de valeur agricole et de renforcer la souveraineté alimentaire.

Présidente de la cérémonie en qualité de haute patronne, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a indiqué que le thème retenu met en lumière un enjeu majeur pour les pays francophones en matière de sécurité alimentaire. Elle a insisté sur l'importance d'une action collective afin de convertir les potentialités économiques en opportunités réelles.

« La Côte d'Ivoire reste pleinement engagée à travailler avec ses partenaires à la construction d'un espace économique francophone plus intégré, plus compétitif et plus solidaire », a-t-elle déclaré.

De son côté, le président du Riafpi, Ghislain Moandza Mboma, a mis l'accent sur le rôle essentiel de l'intégration régionale, du développement des chaînes de valeur agroalimentaires et du dialogue entre les secteurs public et privé pour garantir une transformation économique durable.

À travers cette rencontre, le Riafpi réaffirme sa volonté de s'imposer comme un acteur majeur dans la mobilisation des investissements au profit du secteur agro-industriel.