Cote d'Ivoire: MASA 2026 - Le ministère de la Jeunesse mise sur le financement culturel et l'engagement citoyen

Au cours de la conférence de presse organisé, l'administrateur de l'Agence emploi jeunes a décliné les axes de ce rendez-vous, le 8 avril 2026.

À la veille de l'ouverture du Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (Masa 2026), prévue du 11 au 18 avril, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a présenté, le jeudi 9 avril au Plateau, les axes majeurs de sa participation à ce grand rendez-vous panafricain.

Lors d'une conférence de presse animé au sein du ministère, l'administrateur de l'Agence emploi jeunes (Aej), Jean-Louis Kouadio, a dévoilé une stratégie axée sur l'entrepreneuriat culturel, l'accompagnement des jeunes porteurs de projets et le renforcement de l'engagement citoyen.

Au coeur de cette initiative figure la création d'un guichet de financement dédié aux acteurs du secteur culturel, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Francophonie. Ce dispositif vise à soutenir les initiatives artistiques et créatives à travers un accès facilité aux ressources financières, associé à un accompagnement technique et managérial.

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Destiné en priorité aux jeunes entrepreneurs, aux start-ups et aux porteurs de projets culturels, le mécanisme reste ouvert à l'ensemble des acteurs du secteur âgés de 18 à 55 ans. Il couvre plusieurs filières, dont les arts du spectacle, la mode et le design, l'audiovisuel, le cinéma, l'édition et les arts plastiques.

Les financements seront accordés de manière progressive, allant de 1 à 5 millions de Fcfa pour les projets émergents, et jusqu'à 20 millions de Fcfa pour les initiatives déjà structurées. Un accompagnement pouvant atteindre 36 mois est également prévu afin de garantir la viabilité des projets.

Sur le plan opérationnel, le guichet s'appuiera selon lui, sur une plateforme numérique accessible via le site de l'Aej, permettant le dépôt de projets et de plans d'affaires. Un dispositif spécifique sera également déployé durant le Masa, avec des stands d'information, des sessions de formation à l'élaboration simplifiée de plans d'affaires et un espace de réception des projets. Les dossiers feront l'objet d'une analyse technique et financière avant validation par un comité de certification.

Parallèlement, le ministère de la Jeunesse annonce la mobilisation de 300 volontaires du Service civique national, sous la coordination de l'Office du service civique national (Oscn), pour appuyer l'organisation du Masa 2026. Cette contribution s'inscrit dans le cadre d'un partenariat récemment conclu avec la direction générale du Masa.

Saluant cette implication, le directeur général du Masa, Abou Kamaté, a qualifié le ministère de partenaire stratégique dans le repositionnement du festival comme levier de développement culturel, économique et diplomatique. Pour sa part, la cheffe de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie, Nadia Traoré, a rappelé le rôle majeur du Masa dans la promotion et le rayonnement des arts vivants africains.

À travers cette approche intégrée, le ministère de la Jeunesse entend faire du Masa 2026 un outil d'insertion professionnelle, de promotion de l'entrepreneuriat culturel et de mobilisation citoyenne de la jeunesse ivoirienne.