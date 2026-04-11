Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 avril 2026

revue de presse

Tchad : Mahamat Idriss Déby remanie son premier cercle à la présidence

Du changement dans l'entourage de Mahamat Idriss Déby à la présidence tchadienne. Le chef de l'État remanie son équipe : Moustapha Masri est nommé secrétaire général de la présidence en remplacement de Mahmamat Ahmat Al-Habo, récemment installé au ministère de l'Éducation nationale.

Ancien numéro 2 des Transformateurs, Moustapha Masri avait fondé son propre parti en 2023 avant de rejoindre la présidence en janvier 2024. Changement aussi au cabinet civil du chef de l'État : à sa tête est nommé Aziz Mahamat Saleh, le secrétaire général du parti au pouvoir MPS. Il aura comme adjoint Mahamat Oumar Kessou, ancien directeur général de l'Agence nationale des titres sécurisés, et leader des jeunes du MPS. [Source RFI]

Spatial : Tidiane Ouattara récompensé pour son engagement en Afrique

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Le président du Conseil spatial africain, Tidiane Ouattara, a reçu le Trophée de l’innovation aéronautique et spatiale du continent.

La cérémonie s’est tenue au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, en région parisienne. Cette distinction récompense son engagement en faveur du développement des sciences et technologies spatiales en Afrique.

Pour Tidiane Ouattara, le spatial est désormais un enjeu central pour le continent. [Source Africanews]

Transport : La Gambie acte une hausse des tarifs

Confrontée à la hausse mondiale des prix du carburant, la Gambie ajuste les tarifs du transport public, tout en maintenant un dispositif de soutien aux usagers et aux professionnels.

Le ministère des Transports, des Travaux publics et des Infrastructures de la Gambie a annoncé vendredi une augmentation des tarifs de transport, à l’issue de consultations avec les syndicats du secteur, dans un contexte de hausse mondiale des prix du carburant.

Selon un communiqué parvenu à APA, les discussions menées les 2, 8 et 9 avril avec l’Union générale des transports et d’autres parties prenantes visaient à contenir les effets de la flambée des prix du carburant et les hausses tarifaires déjà appliquées par certains chauffeurs. [Source Apanews]

RDC : Le cardinal Ambongo propulsé au cœur du pouvoir médiatique du Vatican

La nomination du cardinal Fridolin Ambongo Besungu comme membre du dicastère pour la Communication du Saint-Siège marque une nouvelle étape dans le rayonnement international de l’Église catholique de la République démocratique du Congo.

Annoncée le jeudi 9 avril 2026 par le pape Léon XIV, cette décision illustre la confiance accordée à l’archevêque métropolitain de Kinshasa et met en lumière les qualités qui ont progressivement fait de lui l’une des figures religieuses les plus influentes du continent africain.

Selon un message du recteur de l’Université catholique du Congo (UCC), l’abbé Léonard Santedi, cette nomination constitue « un signe éloquent de la reconnaissance par le Saint-Père de l’engagement et du dévouement (du) cardinal pour l’accomplissement de la mission évangélisatrice de l’Église, dans un contexte fortement caractérisé par la présence et le développement des médias digitaux ». [Source Afrik.com]

Burundi : Le président en exercice de l’UA Évariste Ndayishimiye en visite d’État en Éthiopie

Le président burundais Évariste Ndayishimiye, également président en exercice de l’Union africaine, a signé à Addis Abeba une série de sept mémorandums d’entente avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Ces accords couvrent la défense, la santé, l’éducation, l’eau et l’énergie, l’agriculture, le commerce, l’identité numérique et le tourisme. La présidence burundaise y voit « un nouvel élan dans le renforcement des relations bilatérales ».

La visite d’État, qui s’est déroulée sur plusieurs jours, a donné lieu à des engagements concrets plutôt qu’à de simples déclarations de principe. Le volet défense, bien que discret sur les détails opérationnels, suggère une volonté de coopération en matière de sécurité régionale, notamment dans la lutte contre les groupes armés actifs dans l’est de la RDC. Les accords sur l’identité numérique et l’agriculture indiquent quant à eux une recherche de modernisation administrative et de sécurité alimentaire, deux défis chroniques pour Bujumbura. [Source Africapresse]

Nord du Mali : L’aide humanitaire suspendue, 2 millions de personnes en détresse

Plus de 2 millions de personnes dans le nord du Mali risquent de se retrouver coupées de l’aide humanitaire vitale. Les autorités de transition ont annoncé la suspension temporaire des vols humanitaires vers les régions septentrionales, une décision qui soulève de vives préoccupations parmi les organisations internationales.

Cette mesure intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, où les forces de défense maliennes mènent des opérations d’envergure pour sécuriser le territoire national. Selon des sources proches du dossier, cette suspension vise à garantir la sécurité des équipes humanitaires et à permettre aux autorités d’évaluer les conditions d’intervention dans ces zones sensibles. [maliactu.net]

Eswatini : Restriction des passeports face à l’exode rural

Le Royaume d’Eswatini a annoncé le 9 avril 2026, restreindre la délivrance de passeports pour freiner l’exode massif vers l’Europe dû aux difficultés économiques. Les demandeurs font désormais face à des interrogatoires stricts, devant justifier par écrit et oralement les motifs de leur voyage.

Cette mesure cible une population jeune (âge médian de 23 ans) au sein d’un royaume comptant environ 1,27 million d’habitants. Selon les autorités, ces restrictions interviennent alors que le royaume cherche à renforcer la gestion de ses frontières en échange de soutiens financiers internationaux. [Source Africa 24]

Ghana : Trafigura scelle l’achat de 700 000 onces d’or avec la mine de Bogoso-Prestea

Trafigura a annoncé, dans un communiqué conjoint avec Heath Goldfields Ltd, un contrat d’achat portant sur environ 700 000 onces d’or provenant de la mine de Bogoso-Prestea, dans l’ouest du Ghana, sécurisant ainsi une large partie de la production attendue du site.

Le volume concerné correspond à la totalité d’un important flux de production future de la mine, selon le texte publié par les deux entreprises. La transaction place le négociant suisse parmi les principaux acquéreurs de l’or extrait de Bogoso-Prestea et traduit un engagement commercial significatif dans un contexte de demande mondiale soutenue pour le métal précieux. [Source Beninwebtv]

Gabon : Influenceurs, blogs et médias en ligne désormais sous un régime commun de responsabilité

Avec l’ordonnance n°0012/PR/2026 du 26 février 2026 modifiant le Code de la communication, le Gabon franchit un cap dans la régulation du numérique.

En élargissant le champ de la communication aux blogs, plateformes numériques, services de messagerie et autres contenus générés par les utilisateurs, le texte place désormais influenceurs, créateurs de contenus et professionnels des médias sous un même horizon d’obligations éthiques, administratives et de sanctions.

Une réforme qui redéfinit en profondeur les règles du jeu dans l’espace public numérique gabonais. [Source GabonMediaTime]

Lomé a son nouvel archevêque

Deux ans d'attente. Deux ans d'intérim. Et ce vendredi, enfin, une certitude : Mgr Isaac Gaglo est le nouvel archevêque de Lomé, nommé par le Pape Léon et confirmé lors d'une réunion diocésaine en présence du Nonce apostolique, Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi.

La nouvelle met fin à une période inédite dans l'histoire récente de l'Église catholique au Togo. Depuis le décès de Mgr Nicodème Barrigah-Benissan en 2024, Mgr Gaglo assurait seul la gestion de l'archidiocèse de Lomé, en administrateur apostolique, tout en continuant d'exercer ses fonctions d'évêque d'Aného, poste qu'il occupait depuis février 2008. [Togonews]