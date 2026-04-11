Soudan: Note officielle au Ministère Allemand des AE sur la position du Gouvernement du Soudan rejetant la Conférence de Berlin

L'ambassadrice de la République du Soudan à Berlin, Elham Ibrahim Mohamed Ahmed, a remis vendredi une note officielle au ministère allemand des Affaires étrangères, dans laquelle elle transmettait la position du gouvernement du Soudan, qui s'oppose à la tenue de la conférence de Berlin sur le Soudan sans la participation, l'accord et la consultation du gouvernement sur l'ensemble des dispositions.

Cette déclaration a été faite lors d'une rencontre avec l'ambassadrice Jessa Brautigam, directrice du département de l'Afrique subsaharienne et de la région du Sahel au ministère allemand des Affaires étrangères, en présence du chef de la mission adjoint.

Elle a souligné que toute tentative de délibération ou de décision concernant le Soudan sans la participation de son gouvernement constituait une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations unies, et un dépassement de la souveraineté des États et des normes diplomatiques établies.