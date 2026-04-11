Soudan: Président du CST appelle au rejet du tribalisme, du racisme et des discours de haine

Le président du Conseil souverain de transition et commandant en chef des Forces armées, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a appelé au rejet du tribalisme, du racisme et des discours de haine.

S'exprimant devant les fidèles à la mosquée et au centre religieux du cheikh Mohammed Khair à Al-Fiteihab, à Omdurman, où il a accompli la prière du vendredi, il a affirmé que le message de la mosquée appelle à la solidarité, à la cohésion et à l'unité.

Il a souligné l'intérêt de l'État pour la reconstruction et la préservation des mosquées afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la diffusion des enseignements religieux et la promotion des sciences islamiques.

Le président du Conseil souverain a salué les responsables du centre du cheikh Mohammed Khair, mettant en avant leurs contributions à l'enseignement du Coran, à la diffusion des sciences islamiques et à la promotion des valeurs de solidarité et de compassion entre les Soudanais.

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Il a indiqué que le message de la mosquée contribue fortement à la cohésion de la société face aux crises.

Il a enfin insisté sur la nécessité de renforcer la fraternité et la cohésion entre les différentes composantes sociales et de rejeter la division, afin de bâtir une société unie, sans tribalisme, sans régionalisme ni racisme, soulignant que tel est le véritable message des mosquées au Soudan.