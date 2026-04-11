Soudan: Le Premier ministre examine avec une délégation de penseurs la vision de la Renaissance du Soudan 2026-2076

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a rencontré une délégation d'académiciens, de penseurs et d'intellectuels soudanais (Groupe de la proposition), en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Ahmed Madawi Moussa.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de l'Université du Nilain, Pr. Al-Hadi Adam Mohammed Ibrahim, a indiqué que la réunion a porté sur la présentation d'une vision pour la renaissance du Soudan au cours des cinquante prochaines années. Il a précisé qu'un exposé a été présenté au Premier ministre sur les efforts en cours pour élaborer cette vision, ainsi que sur les préparatifs de la tenue d'une réunion préparatoire pour son lancement et sa présentation à l'ensemble du peuple soudanais.

Pr. Al-Hadi Adam a ajouté que le groupe oeuvre à consolider cette vision en impliquant toutes les forces nationales actives, soulignant que le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'une vision pratique, applicable et réaliste, susceptible de soutenir la réalisation d'une renaissance globale dans le pays. Il a également insisté sur l'importance de prendre en compte l'héritage existant et les efforts déjà déployés par les différentes parties dans l'élaboration de visions liées aux questions de développement et de culture.

Il a en outre affirmé leur pleine disponibilité à assumer toute mission confiée par le Premier ministre en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de cette vision.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À noter que le « Groupe de la proposition » est composé d'un ensemble d'académiciens issus des universités soudanaises, ainsi que de penseurs et d'intellectuels, oeuvrant de manière bénévole pour la réalisation de la renaissance du Soudan.