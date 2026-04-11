Soudan: Minawi conclut sa visite à Genève

Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi, a conclu hier sa visite à Genève, exprimant sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité, saluant la participation active des jeunes et leur engagement responsable.

Dans une publication sur la plateforme Facebook, Minawi a adressé ses remerciements à l'ambassade du Soudan, à la communauté soudanaise, aux organisations des droits humains et judiciaires, aux missions des Nations Unies, ainsi qu'aux journalistes, aux médias et au gouvernement suisse pour leur interaction avec ses propositions visant à traiter la crise soudanaise.

Il a affirmé que cette interaction positive reflète une prise de conscience internationale croissante de l'ampleur des défis auxquels le Soudan est confronté, soulignant l'importance de poursuivre les efforts conjoints pour parvenir à la paix et à la stabilité.