Soudan: Le ministre d'État aux finances examine avec le DG de l'AOAD les plans de reconstruction agricole

10 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre d'État au ministère des Finances, le conseiller Mohammed Nour Abdel Daim, a examiné avec le directeur général de l'Organisation Arabe pour le Développement Agricole (AOAD), Pr. Ibrahim Adam Ahmed Al-Dokhiri, les programmes et plans de l'organisation après la reprise de ses activités depuis Khartoum, en présence de Dr. Mahdi Abdelkarim Abdelrahman, directeur du bureau de l'organisation à Port-Soudan.

Le ministre d'État a souligné que la phase de reconstruction nécessite la mobilisation de toutes les parties concernées. Il a également exprimé son soutien au programme de renforcement des capacités lancé par l'organisation, ainsi qu'aux projets liés au secteur agricole, évoquant l'impact attendu de sa prochaine visite à Washington sur les efforts de reconstruction.

De son côté, Prof. Al-Dokhiri a indiqué que la réunion a constitué un échange fructueux sur la reprise des activités de l'organisation depuis son siège à Khartoum, mettant en avant l'importance des programmes de développement des capacités humaines pour renforcer l'efficacité du secteur agricole.

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Il a ajouté que l'organisation joue un rôle technique clé en coopération avec les ministères concernés, notamment dans le domaine agricole, soulignant que son retour à Khartoum reflète la reprise de l'activité dans le pays et l'importance de renforcer la coordination avec les différents acteurs économiques.

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