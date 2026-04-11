Soudan: Le ministre d'État aux finances examine avec le DG de l'AOAD les plans de reconstruction agricole

Le ministre d'État au ministère des Finances, le conseiller Mohammed Nour Abdel Daim, a examiné avec le directeur général de l'Organisation Arabe pour le Développement Agricole (AOAD), Pr. Ibrahim Adam Ahmed Al-Dokhiri, les programmes et plans de l'organisation après la reprise de ses activités depuis Khartoum, en présence de Dr. Mahdi Abdelkarim Abdelrahman, directeur du bureau de l'organisation à Port-Soudan.

Le ministre d'État a souligné que la phase de reconstruction nécessite la mobilisation de toutes les parties concernées. Il a également exprimé son soutien au programme de renforcement des capacités lancé par l'organisation, ainsi qu'aux projets liés au secteur agricole, évoquant l'impact attendu de sa prochaine visite à Washington sur les efforts de reconstruction.

De son côté, Prof. Al-Dokhiri a indiqué que la réunion a constitué un échange fructueux sur la reprise des activités de l'organisation depuis son siège à Khartoum, mettant en avant l'importance des programmes de développement des capacités humaines pour renforcer l'efficacité du secteur agricole.

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Il a ajouté que l'organisation joue un rôle technique clé en coopération avec les ministères concernés, notamment dans le domaine agricole, soulignant que son retour à Khartoum reflète la reprise de l'activité dans le pays et l'importance de renforcer la coordination avec les différents acteurs économiques.