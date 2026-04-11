Soudan: Le ministre de la Santé informe des journalistes internationaux sur les défis sanitaires et les violations contre le secteur

10 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Santé, Dr. Haitham Mohammed Ibrahim, a rencontré à son bureau à Khartoum une délégation de journalistes étrangers venant du Canada, des États-Unis d'Amérique, d'Allemagne et du Nigeria.

Le ministre a présenté un exposé complet sur la situation sanitaire dans le pays, affirmant la poursuite de la prestation des services malgré les défis actuels. Il a également passé en revue les violations continues commises par les FSR contre des civils et du personnel médical, ainsi que les actes de sabotage ayant visé les établissements et infrastructures de santé.

Le ministre a en outre présenté le plan de réponse du ministère fédéral de la Santé, ainsi que le rôle du directeur de la coordination avec les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires, appelant à un renforcement du soutien sanitaire et humanitaire et à contribuer à la réhabilitation et à la remise en service des infrastructures de santé dans les différents États du Soudan.

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