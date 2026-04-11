Sénégal: Tabaski - Ousmane Sonko pour un approvisionnement suffisant en moutons par l'offre nationale et les flux habituels

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko, dans une circulaire rendue publique vendredi, a invité plusieurs ministères sectoriels à prendre les dispositions appropriées pour un approvisionnement suffisant du marché national en moutons, par l'offre nationale.

"Je vous demande de veiller scrupuleusement à l'approvisionnement suffisant du marché en moutons, par l'offre nationale et, d'autre part, par les flux habituels de ruminants en provenance de la sous-région, en particulier du Mall et de la Mauritanie", lit-on notamment dans le document.

La fête musulmane de l'Aid El-Kebir, communément appelée tabaski, commémorant le sacrifice d'Abraham, est prévu vers le 27 mai.

En perspective à cet événement parmi les plus importants du calendrier musulman, le chef du gouvernement demande aux ministres concernés de prendre des mesures, "destinées à assurer l'atteinte de l'objectif de couverture optimale des besoins nationaux en moutons".

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"Elles consistent, entre autres, au renforcement du dispositif de sécurité sur l'ensemble de la chaine d'acheminement et de commercialisation des moutons, comprenant notamment les points de passage frontaliers, les axes de convoyage, les zones d'attente et les points de vente", précise Ousmane Sonko dans la circulaire.

La même source ajoute que le Premier ministre incite notamment les ministres concernés à veiller, dans la période du 11 avril au 30 juin 2026, à l'application stricte des directives suivantes : l'assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du territoire national, l'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski et l'autorisation de la présence, à bord de chaque camion, de trois (03) bergers commis à la surveillance des animaux transportés.

"Je vous demande également, en application des dispositions du décret n°2002-1094 du 04 novembre 2002, relatif à la police sanitaire des animaux domestiques, d'assurer le strict respect des mesures d'hygiène et de sécurité sanitaires requises par la gestion de l'événement", rapporte le texte citant le chef du gouvernement.

Ces directives du Premier ministre suivent l'instruction du chef de l'État au gouvernement de prendre les dispositions appropriées afin d'assurer la bonne préparation de la fête de la Tabaski 2026, événement majeur de la vie de la Nation, ajoute le document.