Sénégal: Saint-Louis - Lancement des travaux du siège de la direction régionale de l'énergie et des mines

Saint-Louis — Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop a procédé, vendredi, à Saint-Louis (nord) au lancement officiel des travaux du siège de la direction régionale de l'énergie et des mines, a constaté l'APS.

"Nous sommes venus pour la pose de la première pierre de la direction régionale de l'énergie et des mines", a-t-il déclaré en marge de la cérémonie organisée à Bango.

Il a précisé que projet s'inscrit dans la stratégie de modernisation de l'administration tout en visant le renforcement de l'efficacité des services publics.

"Nous avons initié un projet de construire des directions régionales, afin de mettre nos agents dans de très bonnes conditions d'efficacité pour pouvoir répondre aux attentes légitimes de l'État et des citoyens sénégalais", a dit Birame Souleye Diop.

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Le ministre a réaffirmé l'ambition des autorités de "finaliser ce chantier dans un délai de 10 mois".

Selon le ministre, le futur bâtiment va intégrer tous les dispositifs d'efficacité et d'économie d'énergie, et comprendra également un logement de fonction pour le directeur régional de l'énergie et des mines.

Il a par ailleurs indiqué que le coût du projet est estimé entre 300 et 400 millions de francs CFA.

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, le préfet du département, Abou Sow, ainsi que le député Babacar Ndiaye, entre autres officiels, ont pris part à cette cérémonie.