Sénégal: Birame Soulèye Diop prône la 'sérénité' entre Grande Côte Opérations et ses employés

Louga — Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a recommandé, jeudi, aux dirigeants de Grande Côte Opérations (GCO) de trouver avec leurs employés un accord susceptible de garantir la "sérénité" au sein de cette société minière, dont les activités sont "presque à l'arrêt".

Lors d'une visite effectuée dans une mine de GCO à Diogo, dans la région de Louga (nord), M. Diop a invité la direction générale de cette entreprise minière et ses employés à maintenir le dialogue en vue de la protection des emplois et de la poursuite des activités de production.

Un incendie a ravagé une "unité de production" de Grande Côte Opérations, ce qui a entraîné une suspension de ses activités et le "chômage technique" de plusieurs employés, a dit à l'APS une salariée de cette société minière.

Birame Soulèye Diop a insisté sur la nécessité de trouver un compromis garantissant la "sérénité" des travailleurs et de leur employeur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a recommandé à GCO d'éviter le recours à "des licenciements pour motif économique", qui, selon lui, pourraient survenir après le "chômage technique".

Birame Soulèye Diop visite les locaux de GCO à Diogo.

"Les salariés nous ont fait part de leurs préoccupations. Nous avons noté une volonté commune de préserver l'outil de travail qu'est GCO", a dit M. Diop.

D'après lui, la gouverneure de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, dirige un "cadre de concertation" réunissant des représentants des travailleurs et de la direction générale de Grande Côte Opérations.

Il sera procédé à une évaluation des conséquences de l'incendie, dont le "chômage technique", selon le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

"Une réunion du 'cadre de concertation' est prévue dans les prochains jours, avec l'espoir d'aboutir rapidement à un accord définitif entre les parties", a-t-il annoncé, disant avoir constaté que l'activité de l'entreprise est "presque à l'arrêt".

"Nous avons constaté l'ampleur de l'incendie. Nous avons discuté de ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise", a dit Birame Soulèye Diop après sa rencontre avec les responsables de GCO.

La gouverneure de Louga est chargée de diriger un "cadre de concertation" entre GCO et ses employés.

M. Diop a salué l'implication des autorités administratives locales, dont les gouverneurs de Louga et de Thiès (ouest). Il a remercié les agents de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers d'avoir éteint l'incendie.

À Diogo, GCO, une filiale sénégalaise du groupe minier et métallurgique français Eramet, exploite une mine de zircon, un minerai utilisé en joaillerie et en géologie pour la datation des roches.

Birame Soulèye Diop a entamé, jeudi, une visite de deux jours dans la région de Louga. Il a prévu de se rendre dans les trois départements de la région : Kébémer, Linguère et Louga.