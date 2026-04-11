Sénégal: Birame Souleye Diop inaugure la direction régionale de l'énergie et des mines de Louga

Louga — Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a procédé, vendredi, à Louga, à l'inauguration de la direction régionale de l'énergie et des mines, une infrastructure destinée à renforcer la présence de l'administration dans ce secteur stratégique.

"Nous sommes là pour inaugurer la direction régionale de l'énergie, du pétrole et des mines de Louga, après avoir posé récemment la première pierre de celle de Saint-Louis. L'ambition est de finaliser ce projet dans un délai de dix mois", a déclaré M. Diop.

Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines s'exprimait lors de la cérémonie d'inauguration en présence de la gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguenar Mbodj, du directeur régional des mines, Aliou Sall, ainsi que d'autres officiels et acteurs du secteur énergétique.

"Cette nouvelle direction s'inscrit dans une dynamique de modernisation et de territorialisation des services de son département", a-t-il dit.

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Birame Souleye Diop a souligné que l'érection de directions régionales, en remplacement des anciens services régionaux, marque "une montée en puissance" de l'administration dans la prise en charge des missions liées aux mines, à l'énergie et au pétrole.

Selon lui, cette orientation répond aux instructions des plus hautes autorités de l'État visant à doter les agents de conditions de travail adéquates afin d'améliorer leurs performances au service des populations.

Le ministre a, par ailleurs, salué l'implication de la gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguenar Mbodj, dans la réalisation de cette infrastructure, notamment pour avoir contribué à son implantation dans une zone plus accessible aux usagers.

Il a toutefois relevé certaines insuffisances du bâtiment, notamment l'absence de salle de réunion et de laboratoires conformes aux normes, assurant que des améliorations seront apportées pour répondre aux exigences du nouveau modèle organisationnel.

"Les travaux vont se poursuivre afin de doter cette direction des équipements nécessaires à son bon fonctionnement", a-t-il assuré.

Birame Souleye Diop a appelé les agents à faire preuve de "diligence, de transparence et de proximité" avec les populations dans l'exécution de leurs missions.

L'inauguration de cette direction régionale s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer la gouvernance et l'efficacité des services publics dans les territoires.