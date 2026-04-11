Afrique: Mondial 2026 - AIPS Afrique dénonce 'l'usage abusif' des accréditations de presse par d'autres instances

Dakar — Le président de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS) Afrique, Abdoulaye Thiam, a dénoncé vendredi à Lausanne en Suisse les pratiques de certaines fédérations sportives concernant la gestion des accréditations de presse délivrées par la FIFA, appelant à une application stricte des règles en faveur des journalistes sportifs.

S'exprimant en marge des AIPS Awards, organisés du 10 au 14 avril 2026 au Musée olympique de Lausanne, Thiam a rappelé que chaque fédération membre de la FIFA reçoit un quota de codes d'accréditation destiné à la presse, ensuite redistribué par les associations nationales de journalistes.

"Il y a 211 fédérations, et chaque fédération reçoit un code qui est restitué à l'association nationale des journalistes. Le Sénégal a reçu 45 codes pour la presse écrite et les photographes. Il nous appartient d'en assurer la répartition", a-t-il expliqué.

La FIFA a accordé 35 accréditations pour la presse écrite et 10 pour les photographes. L'Association nationale de la presse sportive (ANPS), dont M. Thiam est le président, a travaillé avec la Fédération sénégalaise de football [sur ce dossier]", avait-il dit lors d'un point de presse organisé le 3 mars dernier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de l'AIPS Afrique a toutefois regretté que, dans certains pays, ces accréditations soient détournées de leur usage initial. "Malheureusement, les présidents de fédération utilisent parfois ces codes pour leur entourage. Cela doit cesser", a-t-il dénoncé.

Selon lui, la question a été portée au niveau de la FIFA afin d'attirer l'attention sur ces pratiques. " Nous avons jugé nécessaire de poser ce débat au niveau de la FIFA pour qu'elle n'ignore pas ce problème", a-t-il ajouté.

Abdoulaye Thiam a indiqué que l'instance mondiale du football a réaffirmé que ces codes sont exclusivement réservés aux journalistes sportifs et s'est engagée à sensibiliser ses associations membres pour leur restitution effective à la presse.

Le Sénégal est logé, au Mondial, dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak. Les Lions vont débuter la compétition face aux Bleus de la France le 16 juin (19h GMT), avant d'affronter les Drillos de la Norvège le 23 juin (00h GMT) et les Lions de la Mésopotamie de l'Irak le 26 juin (19h GMT).

En 2002, pour leur premier Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but de feu Pape Bouba Diop (1978-2020), avant d'être éliminés en quart de finale par la Turquie, suite à un "but en or".