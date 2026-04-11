Sénégal: DUC, Port et la JA rejoignent l'AS Ville de Dakar en demi-finales de la Coupe Saint-Michel

Dakar — Les équipes du Dakar Université Club (DUC), de l'UCST Port et de la Jeanne d'Arc (JA) ont validé, vendredi, leurs qualifications pour les demi-finales de l'édition 2026 de la Coupe Saint-Michel, à l'issue des matchs des quarts de finale.

Le DUC a battu l'équipe de Zac Mbao basket club au stadium Marius Ndiaye sur le score de 83 à 62.

Port s'est imposé sur le score serré de 63 à 61 face au Guédiawaye basket club.

La JA s'est défaite de l'AS Douane sur le score de 69 à 64.

Ces équipes rejoignent l'ASC Ville de Dakar, qui s'est qualifiée pour les demi-finales après son large succès face à Mermoz Basket Club (78 à 54), jeudi.

L'ASCVD est finaliste de la dernière édition de la Coupe Saint-Michel.

Le DUC est l'équipe tenante du titre.