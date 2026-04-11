Sénégal: Les médias invités à faire un travail de vulgarisation des enjeux de la régulation

Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Dahirou Thiam, a invité, vendredi à Saly-Portudal (Mbour, Ouest), les médias à aider à vulgariser les enjeux de la régulation des secteurs des communications électroniques et des postes.

"Le rôle des professionnels des médias est essentiel dans la vulgarisation des missions de l'ARTP. Vous êtes les relais privilégiés entre les institutions et les populations. Vous avez le pouvoir de rendre accessible l'information, de la vulgariser et de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux de régulation", a dit Dahirou Thiam.

"Dans un monde où les technologies évoluent plus vite que les cadres réglementaires, exposant nos sociétés à de nouveaux risques, notamment en matière de cybercriminalité, la régulation doit s'adapter, innover et anticiper", a-t-il ajouté, lors d'un atelier de formation et de partage de deux jours, à l'intention des journalistes.

Il portait sur les secteurs régulés par l'ARTP.

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Pour M. Thiam, "des instruments tels que les bacs à sable réglementaires et le pouvoir réglementaire dérivé constituent des réponses adaptées à la nécessité de flexibilité et d'innovation".

"La régulation ne doit plus être perçue uniquement comme un mécanisme de contrôle, mais comme un levier de développement économique et social", estime-t-il, soulignant que la régulation "doit être pragmatique, orientée vers les résultats et centrée sur les besoins des citoyens".

Dans ce cadre, poursuit encore l'officiel, "le défi est également celui des journalistes, dans la mesure où leur métier évolue profondément sous l'effet des technologies numériques, les appelant à repenser leurs pratiques, leurs formats et leurs modes de diffusion de l'information".

"Il est essentiel que nous renforcions notre collaboration, afin que vous puissiez devenir de véritables ambassadeurs de la régulation, capables de traduire nos missions en un langage accessible à tous", a insisté Dahirou Thiam.