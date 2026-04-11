Sénégal: 'Médina 0 échec' propose des sessions gratuites pour renforcer les élèves en classe d'examen

Dakar — Le programme "Médina 0 échec" a organisé, jeudi, des sessions de renforcement gratuits dans diverses matières pour des élèves en classe d'examen afin de maximiser leurs chances de réussite et de réduire le taux d'échec aux examens, a constaté un reporter de l'APS.

"+Médina 0 échec+ est un concept qui consiste à organiser des cours de renforcement pour les élèves en classe d'examen, pour maximiser leurs chances de réussite et contribuer ainsi à leur éducation et leur formation", a confié Abdourahmane Diallo, enseignant et initiateur de ce programme.

Selon lui, l'initiative a vu le jour en 2020, dans un contexte de COVID-19. "A l'époque nous avons fait un constat : tous les élèves étaient [confinés chez eux]. La situation était vraiment alarmante, d'où la nécessité d'organiser des cours de renforcement pour les élèves en classe d'examen en cette année 2020. Depuis lors, l'initiative suit son cours", a expliqué M. Diallo.

Depuis 2020 l'initiative "Médina 0 échec" organise des cours de renforcement en faveur des élèves des classes de CM2 en primaire, de la Troisième au collège et de la Terminale au lycée. Ces sessions sont axées sur les matières dominantes, toutes séries confondues, a précisé Abdourahmane Diallo.

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"Quand on démarrait les cours, c'étaient pour les élèves de la commune [de la Médina]. Mais actuellement, d'autres nous viennent des communes comme les Parcelles Assainies, Fass-Gueule Tapée-Colobane, Fann-Amitié-Point E entre autres localités de la capitale.", a-t-il dit.

Au début de l'initiative les cours étaient dispensés les après-midis du mois de mai au mois de juillet. "Mais vu le grand intérêt manifesté par les élèves, les enseignants ont accepté d'y joindre les jours de fête et les fériés", a poursuivi M. Diallo.

Le coordonnateur de "Médina 0 échec" a salué le soutien et l'accompagnement de l'Inspection d'académie de Dakar et de l'Inspection de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau dans la mise en oeuvre de cette initiative qui est à sa sixième édition.

"Tout le monde n'a pas l'opportunité de se payer des cours de renforcement, c'est pourquoi nous avons sollicité l'accompagnement de bonnes volontés pour la pérennisation de cette initiative", a dit Abdourahmane Diallo.