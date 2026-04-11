Sénégal: Ligue 1 - L'US Gorée veut rester dans la course malgré la pression (Coach)

Dakar — L'entraîneur de l'US Gorée, Aly Male, a affirmé vendredi à Dakar que son équipe reste engagée dans la course au titre, malgré la réduction de son avance au classement, à l'approche de son déplacement sur la pelouse de l'AS Pikine, dimanche à 16h30 mn.

"Un championnat se joue jusqu'à la dernière journée. Même si vous êtes premiers, vous restez l'équipe à battre. Donc on avait des points, surtout devant AJEL. Mais c'était la phase aller. On était dans une bonne période. Mais après, il y a aussi des moments de disette. On a eu certains matchs qu'on a perdus. Surtout le match contre Teungueth. Donc ça aussi, ça a été très dur", a-t-il dit.

Il s'exprimait en conférence de presse à la veille des matchs de la 22e journée de Ligue 1. L'AS Pikine occupe la 8e place du classement général de Ligue 1. L'US Gorée est deuxième avec 36 points derrière AJEL de Rufisque, leader avec 40 points.

L'entraineur de l'US Gorée a reconnu que la phase retour s'annonce plus disputée, après un début de saison réussi. Son équipe, qui était leader avec sept points d'avance sur ses adversaires directs, traine désormais un retard de quatre points, sur le premier.

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"Nous avons connu une bonne période, puis des moments plus difficiles avec quelques défaites. C'est à nous maintenant de bien gérer nos matchs et de continuer à avancer", a-t-il expliqué, évoquant la concurrence, et la densité du championnat.

"Il n'y a pas seulement Gorée, Pikine ou Teungueth. Plusieurs équipes sont en embuscade. On ne peut pas dire aujourd'hui qui sera champion", a-t-il soutenu.

Revenant sur sa rencontre face à l'AS Pikine, Aly Male s'attend à une opposition difficile. "Nous allons à Pikine pour obtenir un résultat positif. Une victoire serait idéale, mais un nul ne serait pas à négliger", a-t-il indiqué.

Le coach a également mis en avant la solidité de son groupe et sa profondeur de banc, malgré un calendrier chargé. "Nous avons les joueurs qu'il faut pour tenir, même si nous devons gérer l'enchaînement des matchs", a-t-il dit, affirmant rester "fidèle à ses principes de jeu".

De son côté, le joueur de l'US Gorée, Steven Samb, a assuré que l'équipe abordera ce match avec détermination. "Nous allons jouer avec sérieux et engagement pour prendre le maximum de points", a-t-il déclaré, assurant que ses coéquipiers ne ressentent aucune pression, mais plutôt une motivation.

"Les grands matchs nécessitent de grands joueurs", a-t-il dit.