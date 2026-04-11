Sénégal: CFJ - Sortie des promotions 2022-2024 et 2024-2026, plus de 80 greffiers mis sur le marché

Dakar — La ministre de la Justice, garde des Sceaux, Yassine Fall, a présidé vendredi la cérémonie de graduation des promotions 2022-2024 et 2024-2026 du Centre de formation judiciaire (CFJ), exhortant les 87 récipiendaires à faire preuve d'intégrité, de discrétion et de sens du service public, tout en soulignant le rôle central des greffiers dans le fonctionnement de la justice.

"Le greffier occupe une place centrale dans l'écosystème judiciaire. Il est la colonne vertébrale des procédures juridictionnelles", a-t-elle notamment souligné, ajoutant que ces auxiliaires de justice sont des "acteurs de moments déterminants dans la vie des citoyens à leurs décisions qui peuvent avoir des conséquences directes et parfois irréversibles".

Selon le garde des Sceaux "Un État de droit ne se construit pas uniquement sur des textes, mais aussi grâce à des hommes et des femmes compétents, intègres et dévoués".

Yassine Fall a, en outre, appelé les récipiendaires à faire preuve d'intégrité, de discrétion et de sens du service public, estimant que "la confiance des citoyens dans la justice repose aussi sur leur comportement".

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Le directeur général du CFJ, Souleymane Teliko a rappelé que le greffier n'est pas un acteur secondaire de la justice, mais plutôt un pilier essentiel.

"Le greffier est à la fois gardien de la procédure, garant de l'authenticité des actes et mémoire vivante des juridictions", a souligné le directeur général du CFJ, Souleymane Teliko.

Il s'est aussi attardé sur les défis du métier en faisant allusion à la complexité des procédures, à la pression du contentieux et l'évolution des technologies.

"Votre réussite dépendra de votre attachement au sens du devoir et au culte de l'excellence. Chaque acte posé par un greffier contribue à renforcer ou à fragiliser la crédibilité de l'institution judiciaire", a fait valoir le magistrat.

La promotion 2022-2024, composée de 43 greffiers, a pour marraine Maître Hélène Diop, tandis que celle de 2024-2026, forte de 44 diplômés, est placée sous le parrainage de Maître Hyacinthe César Gomis, deux personnalités considérées comme des références dans l'administration judiciaire sénégalaise.