Sénégal: Ligue 2 - Quatre matchs au programme samedi pour la 22e journée

Dakar — Quatre matchs sont au programme, samedi, pour le compte de la 22e journée de Ligue 2 sénégalaise qui a démarré, vendredi avec le match nul d'un but partout entre DUC et Jamono de Fatick.

Cette journée, étalée du vendredi au lundi, mettra en vedette plusieurs affiches importantes dans la course à la montée et pour le maintien.

Samedi, quatre rencontres sont prévues simultanément à 16h30 mn, dont celle du leader Essamaye FC contre AS Bambey (5e).

Les autres affiches sont celles de Guélewaars Fatick (8e) qui jouera conte UCST Port (15e, deuxième équipe relégable), la lanterne rouge Thiès FC qui défiera l'AS Douanes (2e), et Kaffrine (12e) qui recevra son poursuivant direct Amitié FC (13e).

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Dimanche, deux autres matchs sont programmés (ASC Saloum (3e) - Oslo FA (10e) et Ndiambour (14e) NGB (6e), à 16h30 mn).

La 22e journée de la Ligue 2 sénégalaise sera clôturée lundi avec la rencontre entre Teranga SC (11e) et Diambars (4e).

Programme de la 22e journée :

Vendredi

DUC / Jamono Fatick : 1-1

Samedi

Essamaye FC / AS Bambey (16h30)

Gueulewaars / UCST Port (16h30)

Thiès FC / AS Douanes (16h30)

Kaffrine / Amitié FC (16h30)

Dimanche

ASC Saloum / Oslo FA (16h30)

Ndiambour / NGB (16h30)

Lundi