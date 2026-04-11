Sénégal: Le chef de l'État félicite les Lionceaux U15 et le champion du monde de MMA Adama Diop

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé, vendredi, un message de félicitations aux jeunes footballeurs U15 du Sénégal, sacrés champions d'Afrique scolaire, saluant une performance qui "confirme la vitalité et le potentiel du football sénégalais".

"Félicitations à nos Lionceaux U15 pour leur sacre continental, qui vient confirmer la vitalité et le potentiel de notre football", a-t-il dit sur ses comptes sociaux.

Le Sénégal a remporté sa première finale du Championnat d'Afrique de football scolaire en s'imposant face à l'Ouganda par 5 tirs au but à 4, vendredi à Harare, au Zimbabwe.

Le chef de l'État a également rendu hommage au combattant sénégalais Adama Diop, alias "Blindé", couronné champion des poids lourds de l'EFC (Extreme Fighting Championship) en MMA (arts martiaux mixtes).

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Le Sénégalais a détrôné le Congolais Matunga Djikasa par TKO (technical knockout ou KO technique) au deuxième round à Johannesburg jeudi, consolidant sa réputation après un titre à l'Hexagone MMA contre le Français Prince Aounallah.

Il détient désormais deux titres de champion dans deux organisations différentes en 2026.

"À travers ces performances, c'est toute la Nation qui se reconnaît, dans l'effort, le mérite et le dépassement de soi", s'est réjoui le président Faye, soulignant "l'importance de l'engagement et de la performance sur tous les terrains sportifs".

Il a réaffirmé l'engagement de l'État du Sénégal à accompagner les "talents nationaux", car convaincu que "le respect se gagne par l'engagement, la performance et la vérité du terrain".

S'adressant à l'ensemble des athlètes représentant le Sénégal, dans les disciplines collectives comme individuelles, Bassirou Diomaye Faye les a encouragés à continuer de porter haut les couleurs nationales "avec exigence, dignité et fierté".