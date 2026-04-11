Sénégal: Diourbel - L'intersyndicale de l'hôpital Heinrich Lübke réclame de meilleures conditions de travail

Diourbel — L'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel (centre) maintient ses revendications portant sur l'amélioration des conditions de travail du personnel et de la prise en charge des patients, à travers notamment le relèvement du plateau médical.

"Nous avons une plateforme revendicative de 22 points sur lesquels nous avons interpellé les autorités de l'hôpital, qui font la sourde oreille", a déclaré, vendredi, lors d'une conférence de presse, Ousmane Touré, chargé des revendications de l'intersyndicale.

Parmi ces doléances figure en priorité la construction d'abris pour les accompagnants des malades, contraints de patienter dans des conditions précaires dans l'enceinte de l'hôpital.

M. Touré a également évoqué la situation des prestataires en service depuis plusieurs années, appelant à la régularisation de leur statut. Selon lui, la direction générale doit procéder à leur requalification en contrats à durée indéterminée afin de leur permettre de jouir pleinement de leurs droits.

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Les syndicalistes demandent, en outre, le relèvement du plateau médical, à travers notamment la construction de nouvelles salles d'hospitalisation ainsi que de bureaux pour les médecins spécialistes.

Ils ont, par ailleurs, invité le ministère de la Santé à équiper les cabines de la maternité, restées non fonctionnelles depuis la réouverture du service.

L'intersyndicale a également sollicité la dotation d'un poste transformateur électrique, indispensable à la mise en service du bloc opératoire, fermé depuis son inauguration.

Se disant ouverte au dialogue avec la direction générale, elle a enfin réclamé l'augmentation de l'enveloppe consacrée aux heures supplémentaires.