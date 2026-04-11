Sénégal: Tabaski 2026 - Thiès table sur un besoin de 230 000 moutons (Adjoint au gouverneur)

Les besoins en moutons de Tabaski de la région de Thiès sont estimés à 230 000 têtes, a indiqué, vendredi, l'adjoint au gouverneur de Thiès, en charge du développement.

"En termes de perspective pour l'année 2026, l'objectif ciblé est de 230 000 moutons pour la région de Thiès", a notamment dit Ababacar Sadikh Niang, lors d'une réunion préparatoire consacrée à la Tabaski.

Ces 230 000 moutons attendus à Thiès sur les 900 000 au niveau national, devront être répartis entre 20 points de vente officiels, alimentés en eau et en électricité, avec un dispositif de sécurité renforcé.

Selon M. Niang, "un suivi journalier sera fait sur les 20 points de vente qui sont ciblés dans la région de Thiès, dont 13 marchés hebdomadaires et sept marchés quotidiens".

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Il a rassuré que des dispositions idoines seront prises sur le plan sécuritaire, en collaboration avec la Police et la Gendarmerie, à partir du 11 jusqu'au 27 mai.

Pour ce qui est de l'éclairage des points de vente et du ravitaillement des points d'eau temporaires, Ababacar Sadikh Niang a assuré que la SENELEC, la SEN'EAU et la division régionale de l'hydraulique, chacune en ce qui la concerne, prendront les dispositions nécessaires.

"La SONAGED [Société nationale de gestion des déchets] apportera sa contribution à partir du 27 avril jusqu'au lendemain de la Tabaski, pour la salubrité des points de vente qui seront fixés par les préfets de département", a-t-il ajouté.

Hormis la contribution des services, il est attendu un "apport considérable de la part des maires concernés, un appui en termes d'éclairage, de produits d'hygiène, pour venir en appoint aux chefs de service", a dit l'autorité administrative.

L'État prévoit, cette année, d'appuyer les éleveurs à hauteur de 470 tonnes d'aliments de bétail, a-t-il informé, appelant toutes les parties prenantes à apporter leur contribution, pour aider à réduire le phénomène du vol de bétail.

Cette rencontre a été une occasion de dresser le bilan de l'édition de 2025, qui a été jugé "satisfaisant", avec des "réalisations probantes".

Le président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, Ismaïla Sow a dit espérer que leurs préoccupations exprimées lors de cette réunion et qui sont liées au transport et à la sécurité des animaux, ainsi qu'à la disponibilité de l'eau et de l'électricité, seront prises en compte par les les autorités régionales.

Il a recommandé aux populations d'acheter leurs moutons à temps, avant que les prix ne grimpent, à cause des charges quotidiennes liées à l'entretien du bétail.