Sénégal: Inauguration d'une maternité réalisée pour un coût de 25 millions de francs CFA à Mlomp

Mlomp (Bignona) — La commune de Mlomp, dans le département de Bignona (sud), a procédé à l'inauguration de sa nouvelle maternité, réalisée grâce à un partenariat entre le Programme national de développement local (PNDL) et la municipalité, pour un coût de 25 millions de francs CFA, a constaté l'APS.

"Cette infrastructure dépasse sa dimension matérielle. Nous ne livrons pas simplement une infrastructure, nous posons un acte fort, un acte de dignité, un acte de justice sociale, un acte de vie", a déclaré le maire de Mlomp, Papis Ansouma Diémé.

Lors de la cérémonie d'inauguration, M. Diémé a qualifié cette maternité de "sanctuaire où naît l'avenir " et de symbole d'engagement en faveur des populations.

L'édile a également insisté sur la portée du partenariat entre le PNDL et la commune, estimant que cette réalisation démontre que "lorsque la volonté politique rencontre l'engagement technique, le développement devient une réalité".

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Il a toutefois précisé qu'il s'agit d'un point de départ, réaffirmant l'engagement de la municipalité à rester mobilisée pour répondre aux attentes des populations.

Le maire a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance aux autorités étatiques, aux responsables sanitaires, aux partenaires techniques ainsi qu'aux acteurs communautaires, notamment le personnel de santé local.

Il a exhorté les populations, en particulier les femmes, à s'approprier l'infrastructure et à en faire "un modèle", soulignant qu"'une infrastructure sans appropriation est une promesse inachevée".

De son côté, le secrétaire exécutif du PNDL, Papa Alioune Koné, s'est félicité du travail accompli et de l'implication des autorités administratives, des collectivités territoriales et des communautés locales.

Il a insisté sur l'importance de la mobilisation collective autour de la santé, rappelant que la maternité est destinée avant tout aux populations et particulièrement aux femmes.

Le secrétaire exécutif du Programme national de développement local a appelé à une "gestion concertée et durable" de l'infrastructure.