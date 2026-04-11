Sénégal: Ligue 1 - La 22e journée s'ouvre avec le leader AJEL face à l'US Ouakam

Dakar — La vingt-deuxième journée du championnat national de Ligue 1 sénégalaise démarre samedi avec quatre rencontres au programme, dont celle opposant le leader AJEL de Rufisque et l'US Ouakam au stade Ngalandou Diouf à 16h30 mn.

Cette journée sera animée avec quatre affiches prévues sur différents stades.

Au stade Lat Dior de Thiès, Wallydaan (4e) accueillera l'ASC HLM à 17h00. Plus tôt, à 16h15, Génération Foot (7e) fera face à Dakar Sacré-Coeur au stade Djibril Diagne à Deni Biram Ndao, à Dakar.

Trois autres rencontres sont programmées à 16h30 : l'AJEL de Rufisque affrontera l'US Ouakam (6e) au stade Ngalandou Diouf, tandis que le Jaraaf de Dakar (9e) recevra Guédiawaye FC au stade municipal de Ngor.

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La 22e journée se poursuivra dimanche avec quatre autres rencontres, toutes prévues à 16h30. Teungueth FC (3e) sera opposé au Casa Sports (5e) au stade Ngalandou Diouf. L'AS Pikine (8e) accueillera l'US Gorée (2e) au stade Alassane Djigo, pendant que Sonacos (15e, 2e équipe relégable) croisera la Linguère de Saint-Louis (14e) au stade Ely Manel Fall de Diourbel. Le Stade de Mbour (10e) fera face à la lanterne rouge, Cambérène, au stade Caroline Faye.

Programme de la 22e journée :

Samedi 11 avril

Wallydaan / ASC HLM (17h00, stade Lat Dior)

Génération Foot / Dakar Sacré-Coeur (16h15, stade Djibril Diagne)

AJEL de Rufisque / US Ouakam (16h30, stade Ngalandou Diouf)

Jaraaf / Guédiawaye FC (16h30, stade municipal de Ngor)

Dimanche 12 avril