Sénégal: Ligue 1 - L'AS Pikine veut enchainer avec une deuxième victoire face à Gorée, selon son entraîneur

Dakar — L'entraîneur de l'AS Pikine, Massamba Cissé, a indiqué vendredi à Dakar s'attendre à un match âprement disputé contre US Gorée, un adversaire du haut du tableau, tout en affichant l'ambition d'enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat afin d'atteindre ses objectifs de remontée au classement.

L'AS Pikine occupe la 8e place du classement général de Ligue 1. L'US Gorée est deuxième avec 36 points derrière AJEL de Rufisque, leader avec 40 points.

"Nous savons que ce sera un match difficile face à une très bonne équipe de Gorée (2e), mais nous avons bien travaillé et notre objectif est de gagner chez nous", a-t-il déclaré, en conférence de presse d'avant match de la 22e journée de Ligue 1 contre l'US Gorée, dimanche à 16h 30.

Le technicien de l'AS Pikine a insisté sur la nécessité de confirmer le succès enregistré lors de la précédente journée.

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L'AS Pikine avait battu largement le Guédiawaye FC (3-1), lors du derby de la banlieue, le 29 mars dernier.

Il a rappelé l'importance de la performance à domicile dans la course au haut du classement. "Si nous voulons être dans le top 4, il faut gagner nos matchs à domicile. Ce match est très important pour nous", a-t-il ajouté. Le club basé dans la ville de Pikine occupe la 8e place du calssement général de la Ligue 1.

Revenant sur la dynamique du groupe, Massamba Cissé a souligné un regain de confiance au sein de l'équipe après une période difficile. "Nous étions dans le dur, mais j'ai toujours fait confiance aux joueurs. Aujourd'hui, l'état d'esprit est bon et le groupe est prêt", a-t-il rassuré.

Le coach a également dit avoir mis en avant les axes de travail durant la préparation, notamment sur " la gestion de la pression, la solidité du bloc d'équipe et l'efficacité devant le but."

De son côté, le joueur de l'AS Pikine, Omar Hane, a assuré que l'équipe aborde cette rencontre avec ambition. "Nous voulons enchaîner après notre dernière victoire et continuer sur cette dynamique pour satisfaire nos supporters", a-t-il déclaré.

Interrogé sur la pression liée à l'enjeu, il a rassuré que "la pression est normale à domicile, mais nous allons essayer de bien la gérer".