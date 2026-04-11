Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé, dans un communiqué, avoir conclu un accord avec le gouvernement américain afin d'accueillir dès la fin de ce mois d'avril plusieurs expulsés de pays tiers venant des États-Unis.

Le document précise, par ailleurs, que la prise en charge logistique et technique sera assurée par l'administration américaine à travers des agences chargées de l'immigration. Le dispositif d'accueil aux alentours de Kinshasa sera déjà mis en place pour recevoir ces personnes.

La RDC s'aligne avec cet accord aux côtés de plusieurs autres pays africains qui avaient accepté de recevoir des expulsés des Etats-Unis tels que le Rwanda, le Ghana, l'Eswatini, le Cameroun, l'Ouganda et la Guinée équatoriale.