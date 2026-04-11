Afrique: BAD - Le continent se dote d'une Nouvelle architecture financière

Le dialogue consultatif sur la Nouvelle architecture financière africaine (Nafa), tenu par la Banque africaine de développement (BAD) le 9 avril à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a débouché sur l'adoption de celle-ci dans le but de relever les défis du financement de développement du continent.

Le consens d'Abidjan adopté lors du dialogue consultatif indique :

1. Nous engageons en faveur de la Nafa en tant que cadre continental partagé visant à réorganiser la manière dont le capital et le risque sont mobilisés, structurés et déployés dans l'écosystème financier africain -- fondé sur les principes de subsidiarité, de complémentarité, de coordination et de transformation du risque.

2. Résolvons de libérer l'importante épargne intérieure africaine et de l'orienter systématiquement vers des investissements productifs sur le continent, grâce à des instruments coordonnés, des mécanismes de rehaussement du crédit et des infrastructures de marché.

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3. Nous engageons à développer une architecture continentale robuste de partage des risques et de garantie, qui abaisse le coût du capital pour les emprunteurs africains, attire des investissements privés et institutionnels à grande échelle, et réduit la dépendance structurelle de l'Afrique à l'égard de la perception extérieure du risque.

4. Résolvons d'approfondir et d'intégrer les marchés de capitaux africains -- notamment par l'harmonisation des cadres réglementaires, l'admission transfrontalière aux marchés, les instruments en monnaie locale et les plateformes de titrisation -- afin que les actifs originés sur l'ensemble du continent puissent être refinancés, recyclés et redéployés à grande échelle.

5. Affirmons notre détermination à placer la création d'emplois, l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation économique des femmes au coeur de la Nafa -- en veillant à ce que le déploiement du capital soutienne activement le dividende démographique du continent, réduise le chômage structurel et élargisse les opportunités économiques pour tous les Africains.

6. Nous engageons à financer les grandes initiatives transformatrices de l'Afrique -- notamment les systèmes alimentaires et les chaînes de valeur agricoles, l'accès à l'énergie et la transition énergétique, les infrastructures régionales et la connectivité, le développement industriel et la création de valeur ajoutée, la santé, l'éducation et la transformation numérique -- en tant que priorités stratégiques exigeant une mobilisation financière coordonnée à l'échelle continentale.