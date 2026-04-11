Algérie: La DG de la communication à la Présidence de la République présente ses condoléances

ALGER — La Direction générale de la communication à la Présidence de la République a présenté, vendredi, ses sincères condoléances suite au décès de l'ancien Directeur général de l'Etablissement public de télévision (EPTV), le défunt Zoubir Zemzoum.

"La Direction générale de la communication à la Présidence de la République présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt Zoubir Zemzoum, ancien Directeur général de l'EPTV, ainsi qu'à l'ensemble des journalistes et travailleurs de l'établissement", lit-on dans le message de condoléances.

Le défunt "était l'une des figures médiatiques éminentes qui ont eu à diriger la Télévision algérienne durant la période difficile qu'a traversée l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme afin que la nation algérienne demeure debout grâce à son peuple valeureux", a rappelé la Direction générale de la communication.

"Puisse Allah Tout-Puissant lui accorder Sa sainte miséricorde, l'accueillir en Son vaste paradis et prêter aux siens patience et réconfort. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", conclut la même source.