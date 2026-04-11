Afrique: La Tunisie et AIMEC renforcent leur coopération pour l'inclusion économique des jeunes africains

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a reçu ce vendredi 10 avril 2026 le directeur exécutif du Centre africain d'excellence pour les marchés inclusifs (AIMEC), le docteur Youssef Ahmed Kardfani, accompagné d'une délégation officielle. Cette rencontre intervient dans le sillage de l'adoption récente par le Parlement du projet de loi organique approuvant l'accord entre la Tunisie et la Commission de l'Union africaine relatif à l'installation du siège du centre en Tunisie.

La réunion s'est tenue en présence du directeur général de la jeunesse, Anouar Yahia, ainsi que du directeur du bureau de la coopération internationale et des relations extérieures au ministère, Farouk El Moaddab.

Vers une coopération renforcée en faveur de la jeunesse africaine

Les échanges ont porté sur les perspectives de partenariat entre le ministère et AIMEC, avec un accent particulier sur l'inclusion économique des jeunes africains. Les deux parties ont discuté des mécanismes permettant de renforcer l'accompagnement des jeunes porteurs de projets, à travers des dispositifs de formation, de soutien et d'encadrement.

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L'objectif affiché est de favoriser l'insertion économique des jeunes sur le continent africain, en leur offrant davantage d'opportunités pour développer leurs initiatives et accéder à des programmes de renforcement de capacités. Cette démarche s'inscrit dans une vision plus large valorisant les ressources humaines et le potentiel d'innovation des pays africains.

La stratégie tunisienne de la jeunesse mise en avant

À cette occasion, le ministre Sadok Mourali a réaffirmé la disponibilité de la Tunisie à renforcer sa coopération avec AIMEC, soulignant la convergence des objectifs du centre avec ceux de la stratégie nationale de la jeunesse à l'horizon 2035.

Il a rappelé que cette stratégie vise principalement l'inclusion économique et sociale des jeunes, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat. Dans ce cadre, le ministère joue un rôle central dans la conception et la mise en oeuvre de politiques publiques intégrées, reposant sur une approche transversale impliquant plusieurs acteurs institutionnels.

Le ministre a également mis en avant l'expérience tunisienne dans le domaine de la jeunesse, la qualifiant de modèle en évolution continue. Il a insisté sur les efforts déployés pour moderniser les institutions de jeunesse et les rapprocher des préoccupations des jeunes, notamment à travers le soutien à l'entrepreneuriat.

Le ministère oeuvre, selon lui, à renforcer l'écosystème entrepreneurial en Tunisie à travers plusieurs leviers, notamment les mécanismes de financement, l'accompagnement des porteurs de projets, ainsi que la création d'espaces de formation et d'encadrement.

Ces dispositifs visent à développer les compétences personnelles et professionnelles des jeunes, tout en améliorant leur employabilité et en encourageant l'esprit d'initiative.

AIMEC présente sa vision continentale

De son côté, le directeur exécutif d'AIMEC a présenté les objectifs du centre, qui ambitionne de devenir une plateforme continentale dédiée à l'inclusion économique en Afrique. Le centre travaille sur le développement de marchés inclusifs et durables, au service des objectifs de développement du continent.

Il vise également à renforcer l'élaboration des politiques publiques, à encourager le partage d'expériences entre les pays africains et à développer les capacités institutionnelles, notamment en faveur des petites et moyennes entreprises afin de faciliter leur accès aux marchés africains.

À l'issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de la mise en place de réunions techniques dans les prochaines semaines. Celles-ci permettront d'examiner plus en profondeur l'expérience tunisienne et les programmes du ministère, et de définir des axes de coopération concrets.

L'objectif est d'aboutir à un partenariat structuré et opérationnel, au service de l'inclusion économique des jeunes en Tunisie et sur l'ensemble du continent africain.