Tunisie: Le groupe chinois CNBM développe de nouveaux projets d'investissement dans le ciment

La Tunisie confirme son attractivité auprès des grands groupes industriels internationaux. Le vendredi 10 avril 2026, le groupe chinois CNBM, à travers sa filiale Sinoma Cement Co., Ltd, a réaffirmé sa volonté de renforcer ses investissements et ses activités industrielles dans le pays, lors d'une rencontre tenue avec FIPA-Tunisie.

La réunion, organisée au siège de FIPA-Tunisie, a réuni M. Li Baoming, directeur et représentant de direction de CNBM's Sinoma Cement Co., Ltd, ainsi que plusieurs responsables de l'agence tunisienne, dont son directeur général Jalel Tebib. Elle a permis d'examiner les perspectives d'expansion des investissements du groupe chinois en Tunisie, notamment dans le secteur stratégique du ciment et des matériaux de construction.

Selon les échanges, CNBM envisage d'introduire en Tunisie de nouveaux systèmes de contrôle intelligents ainsi que des technologies de production avancées. Ces innovations devraient permettre de moderniser les lignes de production existantes, d'améliorer la qualité des produits industriels, de réduire la consommation énergétique et d'accélérer la transition vers une industrie cimentière plus performante et moins émettrice de carbone.

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Cette orientation s'inscrit dans une dynamique de transformation industrielle qui vise à renforcer la compétitivité du secteur en Tunisie tout en répondant aux exigences environnementales internationales. Le groupe chinois entend ainsi consolider sa présence en s'appuyant sur un environnement d'investissement jugé favorable et en constante évolution.

De son côté, le directeur général de FIPA-Tunisie a salué la qualité des investissements déjà réalisés par le groupe CNBM en Tunisie. Il a estimé que ce nouvel engagement illustre la solidité du partenariat économique entre la Tunisie et la Chine, ainsi que la confiance croissante des investisseurs chinois dans le climat des affaires tunisien.

Il a également mis en avant les principaux atouts de la Tunisie en matière d'investissement, notamment sa position géographique stratégique à la croisée de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que son écosystème industriel en développement, soutenu par une main-d'oeuvre qualifiée et des infrastructures en amélioration continue.

FIPA-Tunisie a rappelé à cette occasion son rôle d'accompagnement des investisseurs étrangers, en coordination avec les autorités nationales et les structures publiques concernées. L'agence a réaffirmé sa disponibilité à fournir un appui technique et institutionnel continu afin de faciliter la mise en oeuvre des projets et de lever les obstacles opérationnels éventuels.

L'agence a également souligné que ses services, en collaboration avec la Tunisia Investment Authority (TIA), visent à promouvoir davantage la destination Tunisie auprès des groupes internationaux, à encourager l'expansion de leurs activités et à soutenir leur implantation dans de nouveaux segments industriels à forte valeur ajoutée.

Cette rencontre s'inscrit ainsi dans la continuité des efforts de la Tunisie pour attirer des investissements industriels structurants, notamment dans les secteurs à forte intensité technologique et à fort potentiel d'exportation, consolidant davantage les relations économiques tuniso-chinoises.