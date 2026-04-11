Tunisie: Jusqu'à 3 000 dinars de rémunération pour certains cadres des kouttabs, selon le ministre

10 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a indiqué, vendredi, que les rémunérations de certains encadrants des kouttabs peuvent atteindre jusqu'à 3 000 dinars, en fonction notamment du nombre d'apprenants.

L'Assemblée des représentants du peuple a tenu, dans l'après-midi du vendredi 10 avril 2026, une séance plénière consacrée à deux questions orales adressées au ministre des Affaires religieuses.

À cette occasion, la députée Sirine Marabet a appelé à une amélioration de la situation professionnelle des cadres des mosquées et des kouttabs, ainsi qu'à leur intégration dans la fonction publique. Elle a également insisté sur la nécessité de protéger les lieux de culte, de préserver leur neutralité vis-à-vis des enjeux politiques, et d'empêcher les prêcheurs appelant au départ vers des zones de conflit d'occuper les tribunes des mosquées.

En réponse, le ministre a précisé que les revenus de certains encadrants des kouttabs varient selon plusieurs critères, notamment le nombre d'élèves encadrés, et peuvent atteindre environ 3 000 dinars dans certains cas. Il a également souligné la possibilité pour ces encadrants de cumuler plusieurs fonctions.

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Abordant les actions du ministère, Ahmed Bouhali a affirmé que son département oeuvre à l'amélioration des conditions d'équipement et d'aménagement des mosquées à travers le pays. Il a par ailleurs appelé les imams et les prédicateurs à promouvoir un discours religieux modéré et éclairé, fondé sur les valeurs morales, les bonnes pratiques et des messages de sensibilisation en lien avec les préoccupations des citoyens.

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