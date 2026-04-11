Tunisie: Un nouveau billet de 5 dinars entre en circulation

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a annoncé la mise en circulation d'un nouveau billet de banque de cinq dinars à partir du 10 avril 2026, selon une note adressée aux banques et à l'Office national de la poste.

Il s'agit du billet de cinq dinars (type 2022), qui conserve son cours légal et son pouvoir libératoire. La BCT précise que ce nouveau billet est identique à celui actuellement en circulation en termes de dessins, de caractéristiques techniques et d'éléments de sécurité.

Toutefois, certaines modifications ont été apportées à cette nouvelle émission. La principale mise à jour concerne la date d'émission, désormais fixée au 25 juillet 2025, en remplacement de celle du 20 mars 2022. Cette information figure sur le billet avec une impression en caractères plus visibles.

Par ailleurs, la Banque centrale a également actualisé les signatures figurant sur le billet. Le nouveau billet portera la signature du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhair Nouri, ainsi que celle du vice-gouverneur, Mourad Abdel Salam.

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Cette actualisation s'inscrit dans le cadre des procédures habituelles de mise à jour des billets en circulation, sans modification de leur valeur faciale ni de leurs éléments de sécurité essentiels.

La BCT n'a pas annoncé de retrait des anciens billets de cinq dinars, qui continuent donc à circuler normalement aux côtés de cette nouvelle émission. Les deux versions du billet conservent la même valeur et restent pleinement utilisables dans les transactions quotidiennes.