Afrique: African Lion 2026 - La Tunisie accueille pour la 9e fois des manoeuvres militaires conjointes avec les États-Unis

La Tunisie accueille du 13 au 29 avril, pour la neuvième fois consécutive, une partie de l'exercice militaire « African Lion 2026 », organisé en coopération avec les forces américaines en Afrique.

Cette manoeuvre multinationale réunit des militaires tunisiens et américains, outre des contingents militaires et des observateurs des pays frères et amis.

Selon un communiqué publié, vendredi, par le ministère de la Défense, le programme de la 22e édition prévoit des entrainements combinés terrestres, aériens et navals dans plusieurs domaines, avec pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles et de promouvoir l'action commune, notamment face aux crises d'urgence et aux menaces transfrontalières.

En marge des exercices, des sessions de formation et des cours théoriques seront dispensés, portant en particulier sur la cybersécurité, l'évacuation sanitaire, la médecine vétérinaire préventive, l'hygiène militaire en campagne.

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Des modules consacrés au droit et aux réglementations spécifiques aux forces armées sont également prévus.

Le ministère souligne que l'armée tunisienne est soucieuse de prendre part, de manière régulière, aux exercices militaires conjoints avec des pays partenaires, afin de favoriser l'échange d'expertise et de renforcer les compétences de son personnel.