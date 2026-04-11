Tunisie: Programme des logements sociaux - Validation des grilles tarifaires et accélération des attributions

Afin d'assurer le suivi des procédures de distribution des logements sociaux achevés aux ayants droit à travers les différentes régions de la République, la commission de pilotage du Programme spécifique de logement social s'est réunie ce vendredi 10 Avril 2026, sous la présidence du ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari.

Au cours de cette réunion, les grilles de détermination des prix pour chaque bénéficiaire ont été officiellement approuvées. Ces tarifs concernent les projets de logements sociaux déjà finalisés dans plusieurs délégations, selon les informations publiées sur la page officielle du ministère de l'Équipement et de l'Habitat.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'une coordination optimale entre tous les intervenants pour finaliser les listes définitives des bénéficiaires. Il a appelé à accélérer la remise des clés des logements prêts dans les plus brefs délais, tout en réitérant l'engagement de son département à assurer le suivi rigoureux des travaux pour les autres projets résidentiels en cours de réalisation dans le cadre de ce programme.