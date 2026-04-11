Tunisie: Haithem Bouajila - Le pays gagne haut la main sa position dans l'industrie textile et les partenariats européens

Dans ses récentes déclarations, Haithem Bouajila, président de la Fédération Tunisienne du Textile et de l'Habillement (FTTH), a souligné que la Tunisie est idéalement positionnée pour renforcer son rôle stratégique dans l'industrie textile mondiale et ses partenariats avec l'Europe.

En effet, invité à l'émission « Eco Mag sur les ondes d'Express Fm, ce vendredi 10 avril 2026, le président de la Fédération Tunisienne du Textile et de l'Habillement (FTTH) a de prime abord mis l'accent sur l'importance pour la Tunisie d'accueillir les travaux de l'Assemblée Générale de l'Organisation Européenne des Centres Techniques du Textile (CETTEX), qui se tient du 8 au 11 avril. Il a estimé que cet événement reflète la position que le pays occupe dans ce secteur qu'il a qualifié de vital.

Bouajila a précisé que la participation de la Tunisie, en tant qu'unique pays arabe représenté par le CETTEX aux côtés de plusieurs centres européens spécialisés, revêt une signification particulièrement glorifiante. Il a noté que cette réunion annuelle, marquée par la présence d'experts, d'ingénieurs et de spécialistes, offre d'importantes opportunités d'échange d'expertises et de renforcement de la recherche et de l'innovation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a, dans cet ordre d'idées, expliqué que l'organisation de cet événement pour la première fois en Tunisie dépasse son cadre institutionnel pour prendre des dimensions économiques et stratégiques. Cela traduit, selon l'intervenant, l'orientation du pays vers le renforcement de sa place au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales, particulièrement dans le secteur du textile-habillement, l'un des principaux piliers de l'économie nationale.

Il a en outre indiqué que l'accueil de cette manifestation envoie des signaux forts et positifs en matière d'investissement. Ce qui est de nature à soutenir l'image de la Tunisie comme une destination attractive pour les partenariats industriels, profitant de sa proximité géographique avec l'Europe et de la disponibilité de compétences humaines qualifiées. Il a ajouté que les mutations des chaînes d'approvisionnement européennes vers une relocalisation géographique (nearshoring) ouvrent des perspectives prometteuses pour la Tunisie, si le pays poursuit sa lignée des réformes et par ricochet, d'amélioration du climat des affaires.

Le président de la Fédération a, dans ce sens, insisté sur le fait que le défi majeur réside dans la capacité de la Tunisie à investir dans l'innovation en misant sur la valeur ajoutée. Et ce, afin de garantir la durabilité du secteur et de renforcer son rôle de moteur de croissance économique.

Il a également annoncé l'organisation d'un séminaire sur l'intégration industrielle euro-méditerranéenne les 3 et 4 septembre prochains. Evènement qui se tient en collaboration avec la Confédération Européenne du Textile et de l'Habillement (Euratex).

Les défis du secteur textile

Dans ce même ordre d'idées, et tout en mettant en avant la capacité de la Tunisie à proposer une production durable, « verte » et numérisée, répondant aux nouvelles exigences écologiques du marché européen, M. Bouajila a affirmé que le secteur du textile possède un fort potentiel de développement des exportations, mais qu'il fait face à plusieurs défis, notamment les difficultés d'accès au financement, la complexité du cadre législatif, la pression fiscale élevée et les problèmes de transport.

Il a estimé que le développement du secteur doit impérativement passer par un système de soutien intégré combinant financement, expertise technique et réformes législatives.

Il est par ailleurs à noter que lors de l'ouverture des travaux, la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet, a souligné que le secteur contribue de manière significative aux équilibres économiques et sociaux. Elle a rappelé qu'il représente environ 30 % du tissu industriel (dont 80 % d'entreprises totalement exportatrices) et emploie plus de 150 000 personnes. Elle a réitéré que la Tunisie est le 9ème fournisseur de l'Union européenne, le 1er pour les vêtements de travail et le 4ème pour les jeans, affirmant que le label « Made in Tunisia » continue de s'imposer grâce à sa haute qualité

Il est par ailleurs à savoir que les exportations du secteur ont atteint 9,5 milliards de dinars en 2025, confirmant sa résilience et son poids économique. Le secteur ambitionne de créer un pôle textile tuniso-algérien d'ici fin 2026 et vise un objectif de 5 milliards d'euros d'exportations à l'horizon 2030.