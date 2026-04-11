Tunisie: Préparatifs de la saison touristique de l'été 2026 - Jendouba un futur pôle de développement intégré

10 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Les participants à une séance de travail tenue ce vendredi au siège du gouvernorat de Jendouba, consacrée aux préparatifs de la saison touristique estivale 2026, se sont engagés à remédier aux lacunes et dysfonctionnements et à oeuvrer pour garantir le succès de la saison tout en améliorant les services.

Les préparatifs en cours, portés par l'ensemble des structures publiques concernées, portent sur la prévention des incendies, la propreté environnementale, l'autoprotection des unités touristiques, la sécurité routière et la garantie de l'approvisionnement en produits de base. S'y ajoutent les dispositifs de sécurité, la mise en oeuvre des programmes sectoriels, l'achèvement des projets programmés, ainsi que l'activation des commissions de contrôle sanitaire et environnemental et les campagnes de démoustication.

Selon l'Agence TAP, le commissaire régional au tourisme, Aissa Marouani a annoncé que les indicateurs touristiques actuels prévoient une saison touristique rassurante et prometteuse. Il a notamment souligné que le nombre de nuitées passées au cours du premier trimestre de cette année a dépassé le seuil des 75 000 alors que le nombre d'arrivées a atteint 42 000.

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Il a ajouté que plusieurs contrats ont été conclus avec des agences de voyages tout en indiquant que les villes touristiques ont été dotées d'un éclairage adéquat et que des campagnes de propreté intensives sont prévues. Pour ce qui est des projets d'infrastructure, ajoute la même source, il a indiqué qu'ils sont en phase d'achèvement, à l'instar de la route touristique menant au Fort Génois et dont le coût d'aménagement s'élève à environ 1,5 million de dinars. Les travaux, avancés à 75 %, devraient être terminés d'ici début juin prochain, a-t-il ajouté.

De son côté, le gouverneur de Jendouba, Taieb Dridi, a appelé au respect rigoureux des engagements annoncés et à une coordination étroite entre les différentes structures. Il a affirmé que la propreté est l'un des piliers majeurs du succès de la saison et le véritable miroir valorisant le potentiel touristique, environnemental et culturel de la région, capable de transformer Jendouba en un pôle de développement intégré.

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