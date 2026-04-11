Tunisie: Tozeur/Le Village Artisanal - Un projet d'envergure en quête d'activation

Au coeur du Djérid, là où le savoir-faire ancestral rencontre l'ambition touristique, le village artisanal de Tozeur demeure une promesse en suspens. Conçu pour être le poumon économique des artisans locaux et une vitrine éclatante de l'identité régionale, ce projet d'envergure semble aujourd'hui figé dans l'attente d'une activation concrète.

Alors que les créateurs de la région réclament un écrin digne de leur talent, l'urgence d'une mise en exploitation se fait pressante pour transformer ce site en une escale incontournable du tourisme saharien.

Le village artisanal de Tozeur ne devait pas être qu'un simple bâtiment de plus, mais le coeur battant d'une région où l'artisanat est une seconde nature.

Aujourd'hui, l'attente de son activation devient le symbole d'un immense potentiel économique et culturel qui ne demande qu'à être libéré.

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Un conservatoire du savoir-faire saharien

Le Djérid tunisien possède l'un des patrimoines artisanaux les plus riches et les plus variés du pays. Du tissage méticuleux des tapis de laine à la noblesse du bois de palmier, en passant par la poterie traditionnelle et l'art unique de la brique de Tozeur, chaque objet raconte une histoire séculaire.

Ce village a été pensé comme un conservatoire vivant, un espace où ces métiers d'art, souvent transmis de père en fils, peuvent enfin sortir de l'ombre des ateliers familiaux pour s'exposer à la lumière du grand public. En offrant aux artisans un cadre moderne et digne, le projet vise à professionnaliser le secteur et à garantir la transmission de ces gestes ancestraux aux générations futures.

Une étape incontournable des circuits touristiques

Au-delà de sa fonction sociale pour les artisans, ce village représente un atout majeur pour le tourisme saharien.

À l'heure où les voyageurs internationaux recherchent l'authenticité et le contact direct avec les créateurs, le village artisanal de Tozeur présente tous les atouts pour devenir une étape phare des circuits touristiques.

Intégrer cet espace dans les parcours de visite permettrait de prolonger le séjour des visiteurs en leur offrant une expérience immersive et interactive.

Il s'agit aussi de favoriser le commerce équitable en permettant l'achat direct du producteur au consommateur, et surtout diversifier l'offre touristique de la région, souvent limitée aux seules excursions dans les oasis ou le désert.

Cependant, malgré la beauté de l'édifice et la noblesse de la cause, le site demeure aujourd'hui dans une forme de léthargie. Le retard de son exploitation effective pèse lourdement sur les artisans qui, privés d'une vitrine adéquate, peinent à écouler leurs produits et à faire face aux défis de la modernisation.

L'appel lancé aux autorités régionales et nationales est clair : l'activation de ce village n'est plus une option, c'est une nécessité absolue pour la survie du secteur.

Tozeur, perle du désert, mérite une vitrine à la hauteur de son prestige mondial. Il est temps de transformer ce projet architectural en un moteur de croissance, d'innovation et de fierté pour tous les enfants du Djérid.