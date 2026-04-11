Djibouti: Ismaïl Omar Guelleh réélu avec 97,81% des voix pour un sixième mandat

Élection à Djibouti : le président vieillissant s'apprête à prolonger son mandat après avoir modifié la Constitution

Les Djiboutiens étaient appelés aux urnes hier, vendredi, pour élire leur président de la République. Le président sortant Ismaïl Omar Guelleh a été réélu avec 97,81% des voix, selon des résultats officiels, proclamés ce samedi, au terme d'une journée de vote, vendredi 10 avril, sans heurt ni incident mais sans véritable enjeu électoral, de l'avis de l'opposition.

Quelque 256.000 électeurs étaient appelés à départager les deux candidats en lice : Ismaïl Omar Guelleh, 78 ans, dont 27 déjà passés au pouvoir, candidat à sa propre succession pour le compte de l'Union pour la majorité présidentielle (UMP), et face à lui , Mohamed Farah Samatar, l'unique challenger et leader du petit parti Centre des démocrates Unifiés (CDU). Ce dernier a obtenu 2,19% des voix, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur et qui doivent être validés par le Conseil constitutionnel.

À 19 h, heure locale à la fermeture des bureaux de vote vendredi, les autorités ont dit leur satisfaction sur le déroulement de cette journée électorale. « La participation a été bonne , il n'y a pas eu d'incident... et le vote s'est déroulé dans le calme », a notamment déclaré à la presse Bahnan Ali Maidal, le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni).

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Du côté des candidats, Ismaïl Omar Guelleh, le président sortant, qui a voté en milieu de matinée dans la capitale Djibouti, a dit « sa confiance en l'issue de cette consultation électorale » dont il attend une « adhésion massive autour de sa candidature ».

Il était opposé à Mohamed Farah Samatar, ancien membre du parti présidentiel et peu connu du public, leader du Centre des démocrates unifiés, un petit parti politique sans aucun élu local ou national.

Les principaux partis d'opposition politique ont eux boycotté ce scrutin. Notamment, l'ARD, le MRD ainsi que leurs alliés, estimant le processus éléctoral verouillé, dépourvu de transparence et entièrement contrôlé par l'appareil de l'État. La même opposition appelle à une « transition démocratique négociée, sous l'égide de la communauté internationale ».